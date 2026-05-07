Wiadomości

Rachunki za prąd po nowemu. Wyjaśniamy, co się zmieni

Rząd przyjął projekt ustawy deregulacyjnej w zakresie energetyki. To oznacza, że zmienią się rachunki za prąd milionów Polaków.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:18
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Rachunki za prąd po nowemu. Wyjaśniamy, co się zmieni
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Rachunki za prąd mogą przyprawiać o ból głowy. Czasami zawierają nawet kilkanaście pozycji i nie do końca wiadomo, za co tak naprawdę płacimy. Dlatego rząd przyjął projekt ustawy deregulacyjnej w zakresie energetyki, która ma ten stan naprawić.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rachunki za prąd do zmiany

Nowe przepisy wchodzą w życie 30 czerwca. Od tego dnia sprzedawcy energii będą mieli obowiązek wysyłania klientom nowych, prostszych i bardziej czytelnych rachunków za prąd. Koniec z listą nawet kilkunastu pozycji. Dokumenty mają teraz zawierać trzy podstawowe składniki:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Powerbank CANYON PB-106 10000mAh 5W Biały
Powerbank CANYON PB-106 10000mAh 5W Biały
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Powerbank SBS TEBB5000HDLCDK High-Density 5000mAh 10W Czarny
Powerbank SBS TEBB5000HDLCDK High-Density 5000mAh 10W Czarny
-10 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Powerbank NEWELL MS-10000 MagSafe 10000mah PD 20W Szary
Powerbank NEWELL MS-10000 MagSafe 10000mah PD 20W Szary
0 zł
109.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 109.99 zł
Advertisement
  • koszt energii,
  • koszt dystrybucji,
  • całkowitą kwotę do zapłaty.

Nie oznacza to, że za prąd będziemy płacić mniej. Same dokumenty mają ulec zmianie, a nie kwoty na nich. Nie zmienia to faktu, że to powinno znacząco ułatwić życie Polaków. Co więcej, teraz elektroniczna faktura stanie się domyślą opcji dostarczania rachunków. Jeśli nadal chcesz otrzymywać papierową wersję, to musisz wyrazić takie życzenie.

Poza tym projekt zakłada też ograniczenie obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw energetycznych, co ma zmniejszyć biurokrację i zredukować koszty. Przepisy wprowadzają też obowiązek zainstalowania licznika energii w ciągu 21 dni od momentu zgłoszenia przez sprzedawcę.

Image
telepolis
rząd ceny prądu rachunki za prąd ceny prądu w Polsce Rachunki za energię ceny prądu w 2026 roku
Źródła zdjęć: Juergen Nowak, FotoDax / Shutterstock.com
Źródła tekstu: Kancelaria Premiera, Forsal