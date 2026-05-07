Rachunki za prąd po nowemu. Wyjaśniamy, co się zmieni

Rachunki za prąd mogą przyprawiać o ból głowy. Czasami zawierają nawet kilkanaście pozycji i nie do końca wiadomo, za co tak naprawdę płacimy. Dlatego rząd przyjął projekt ustawy deregulacyjnej w zakresie energetyki, która ma ten stan naprawić.

Rachunki za prąd do zmiany

Nowe przepisy wchodzą w życie 30 czerwca. Od tego dnia sprzedawcy energii będą mieli obowiązek wysyłania klientom nowych, prostszych i bardziej czytelnych rachunków za prąd. Koniec z listą nawet kilkunastu pozycji. Dokumenty mają teraz zawierać trzy podstawowe składniki:

koszt energii,

koszt dystrybucji,

całkowitą kwotę do zapłaty.

Nie oznacza to, że za prąd będziemy płacić mniej. Same dokumenty mają ulec zmianie, a nie kwoty na nich. Nie zmienia to faktu, że to powinno znacząco ułatwić życie Polaków. Co więcej, teraz elektroniczna faktura stanie się domyślą opcji dostarczania rachunków. Jeśli nadal chcesz otrzymywać papierową wersję, to musisz wyrazić takie życzenie.