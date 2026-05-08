Samsung straszył, że zabierze kultową aplikację. Zmienił zdanie
Aplikacja Samsung Messages, mimo poprzednich doniesień, raczej nie zniknie z telefonów. Przynajmniej nie teraz i nie na terenie Polski.
Jak wiadomo, smartfony marki Samsung są jednymi z najpopularniejszych na świecie, a ich nieodłączną część stanowi aplikacja Samsung Messages, dzięki której użytkownicy mogą przesyłać sobie wiadomości SMS/RCS. Ostatnio pojawiały się jednak doniesienia, że owe narzędzie zniknie, gdyż koreański producent zastąpi je generycznymi Wiadomościami Google.
Tyle że to już nieaktualne. Stronę dotyczącą końca wsparcia dla Samsung Messages zaktualizowano, a my dowiadujemy się, że proceder ten dotyczy jedynie Stanów Zjednoczonych. Sam producent potwierdza zmianę koncepcji w krótkim oświadczeniu przesłanym redakcji Bild:
Samsung nie planuje obecnie zaprzestania przesyłania wiadomości Samsung w krajach innych niż Stany Zjednoczone.
Tak więc europejczycy mogą nadal z rzeczonej appki korzystać, podczas gdy z USA zniknie ona w lipcu. Przy czym to też nie jest kompletny obraz sprawy, bowiem chodzi tylko o systemy Android 12 i nowsze. Na starszych urządzeniach południowokoreańska firma rezygnacji z Samsung Messages nie planuje. Tymczasem mając najnowszego Galaxy S26, autorskiego komunikatora Amerykanie nie pobiorą w ogóle. Nawet przed lipcem.
Pytanie: co to oznacza w dłuższej perspektywie? Niestety na ten moment nie wiadomo. Zatem trudno powiedzieć, na jak długo Samsung Messages ostatecznie z nami pozostanie. Tak czy siak, póki co jego egzekucja na Starym Kontynencie została odroczona.