T-Mobile nie zwalnia z 5G. Kwiecień przyniósł nowe stacje i lepszy zasięg

T-Mobile co tydzień chwali się postępami w rozbudowie sieci, ale dziś zebrał wszystkie informacje i podsumował cały miniony miesiąc, informując o kolejnych inwestycjach w rozwój swojej sieci. Jak przekazał operator, sam kwiecień przyniósł sporo nowości i ulepszeń, które mają przełożyć się na lepszą jakość usług dla klientów.

W minionym miesiącu T-Mobile włączył do sieci 28 całkiem nowych stacji bazowych. Z ostatnich danych wynika, że jest ma ich łącznie już 12 710. Jednocześnie na 102 stacjach magentowy operator uruchomił sygnał 5G Bardziej w paśmie C, co oznacza dalszą rozbudowę szybszej sieci w Polsce. T-Mobile zapewnia dostęp do szybkiego 5G w zakresach 3,7-3,8 GHz z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Takie parametry wraz z rosnącym zasięgiem owocują kolejnymi pierwszymi miejscami w speedtestach sieci.

Na zmianach skorzystały także kolejne miejscowości. T-Mobile podaje, że dostęp do 5G w paśmie C zyskało 8 nowych miejscowości, a w wielu innych poprawiony został zasięg tego standardu. Co jednak ciekawe, nowych miejskości jest prawdopodobnie znacznie więcej, bo w połowie kwietnia operator tylko w jednym z tygodniowych raportów donosił o 26 nowych miejscowościach z sygnałem w paśmie 3600 MHz. Najwyraźniej chodzi więc w sumie o 28 nowych miejscowości.