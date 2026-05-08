T-Mobile nie zwalnia z 5G. Kwiecień przyniósł nowe stacje i lepszy zasięg

T-Mobile dorzuca kolejne elementy do swojej sieci 5G. Operator podsumował kwiecień i nie brakuje mu powodów do zadowolenia. Przybyło nowych stacji, rozszerzył się zasięg 5G Bardziej, a kolejne miejscowości zyskały dostęp do pasma C.

MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 16:24
T-Mobile co tydzień chwali się postępami w rozbudowie sieci, ale dziś zebrał wszystkie informacje i podsumował cały miniony miesiąc, informując o kolejnych inwestycjach w rozwój swojej sieci. Jak przekazał operator, sam kwiecień przyniósł sporo nowości i ulepszeń, które mają przełożyć się na lepszą jakość usług dla klientów.

W minionym miesiącu T-Mobile włączył do sieci 28 całkiem nowych stacji bazowych. Z ostatnich danych wynika, że jest ma ich łącznie już 12 710. Jednocześnie na 102 stacjach magentowy operator uruchomił sygnał 5G Bardziej w paśmie C, co oznacza dalszą rozbudowę szybszej sieci w Polsce. T-Mobile zapewnia dostęp do szybkiego 5G w zakresach 3,7-3,8 GHz z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Takie parametry wraz z rosnącym zasięgiem owocują kolejnymi pierwszymi miejscami w speedtestach sieci

Na zmianach skorzystały także kolejne miejscowości. T-Mobile podaje, że dostęp do 5G w paśmie C zyskało 8 nowych miejscowości, a w wielu innych poprawiony został zasięg tego standardu. Co jednak ciekawe, nowych miejskości jest prawdopodobnie znacznie więcej, bo w połowie kwietnia operator tylko w jednym z tygodniowych raportów donosił o 26 nowych miejscowościach z sygnałem w paśmie 3600 MHz. Najwyraźniej chodzi więc w sumie o 28 nowych miejscowości.

Operator podkreśla też skalę całej sieci. Obecnie zasięg 5G ma docierać do 92% populacji, natomiast 5G w paśmie C ma być dostępne już dla ponad połowy mieszkańców kraju. To nie koniec rozbudowy. T-Mobile zapowiada dalsze inwestycje, których celem jest zapewnienie klientom jeszcze lepszej łączności.

Źródła zdjęć: Telepolis.pl