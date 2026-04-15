T-Mobile ma kolejne stacje z 5G Bardziej. Szybki Internet w 61 nowych lokalizacjach

T-Mobile przedstawił wyniki ostatnich prac nad infrastrukturą mobilną. Operator wdrożył kolejne stacje bazowe dla sieci piątej generacji. Zmiany poprawiły zasięg w wielu regionach kraju.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET)
3
Sieć 5G dla większości Polaków

W zasięgu sieci 5G T-Mobile znajduje się obecnie 92 procent populacji Polski. Najszybszy wariant tej technologii opiera się na paśmie c (ok. 3600 MHz). Pokrywa ono swoim zasięgiem już ponad połowę ludności kraju.

Łączna liczba wszystkich stacji bazowych T-Mobile wynosi 12693. W minionym tygodniu operator włączył do ogólnopolskiej sieci jeden zupełnie nowy obiekt.

Zasięg 5G w T-Mobile (źródło: www.t-mobile.pl)

Rozbudowa pasma 3600 MHz

Najwięcej prac instalacyjnych dotyczyło stacji z pasmem 3600 MHz. Ich liczba na terenie całego kraju wzrosła do 4919. W ciągu ostatnich dni uruchomiono 61 takich punktów dostępowych. Przyniosło to poprawę jakości sygnału w wielu miejscach.

Lepszy zasięg zyskali mieszkańcy Andrychowa, Barczewa, Bełchatowa, Bodzanowa, Brzyczyny i Czechowic-Dziedzic. Sygnał wzmocniono także w Dębicy, Gogolinie, Krakowie, Lewinie Brzeskim, Łebie, Miechowie, Myślenicach, Nadarzynie, Nowej Iwicznej oraz Olkuszu. Do listy zmodernizowanych lokalizacji dołączyło Piaseczno, Piekary Śląskie, Radzymin, Rogów, Rokietnica, Ruda Śląska, Rzeszów, Skawa i Śledziejowice. Zestawienie zamyka Tczew, Tłuszcz, Wilcza Góra, Wiązowna, Wysokie, Włoszakowice, Zalas, Żagań i Żory.

Sygnał w paśmie 3600 MHz dotarł w tym czasie do 26 nowych miejscowości. Są to Alwernia, Bestwinka, Bielsk, Cieszkowo Nowe, Dobrków, Dobrodzień, Działoszyn, Jarosławiec, Jawornik i Kajetanów. Szybki Internet uruchomiono również w Kamienicy, Kożuchowie, Krasiczynie, Leżajsku, Makocicach, Makowcu, Mazańcowicach oraz Pietrzejowicach. Pozostałe nowe miejscowości to Połom Mały, Pszczyna, Stąporków, Sędziszowa, Tuchów, Wolica, Woźniki i Zawoja.

Prace w paśmie 700 MHz

Magentowy operator prowadzi również inwestycje w infrastrukturę opartą na częstotliwości 700 MHz. Łączna liczba stacji obsługujących ten standard wynosi obecnie 614. W minionym tygodniu sieć uruchomiła dwa takie nadajniki. Powstały one w nowych lokalizacjach. Dostęp do usług w paśmie 700 MHz zyskali mieszkańcy Tarnobrzega oraz wsi Kiełczyna.

Źródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile