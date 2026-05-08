Nowy gracz na rynku retrokonsol. Każdy zna tego producenta

Lenovo od dawna konkuruje na rynku handheldów z takimi firmami jak Valve, ASUS czy MSI, a wszystko za sprawą serii Legion Go. Wygląda jednak na to, że Chińczycy postanowili uderzyć również w segment tanich retrokonsol. W sprzedaży zauważono bowiem nowym, poręczny model.

Dalsza część tekstu pod wideo

System oferuje 34 języki, w tym język polski

Lenovo G02 to urządzenie o wymiarach 149 x 99 x 34 mm i masie 258 gramów. Producent zastosował 4,5-calowy ekran IPS o proporcjach 4:3 i rozdzielczości 1024 x 768 px. W środku znalazł się czterordzeniowy procesor Rockchip RK3326 oraz układ graficzny Mali-G31 MP2. Do tego dochodzi 1 GB RAM i 4 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć kartą microSD.

Na papierze nie jest to nowoczesna platforma, ale w świecie konsol retro ten układ nadal ma sens. Powinien bez problemu radzić sobie z emulacją starszych systemów 8- i 16-bitowych oraz PlayStation 1. Trudniej może być przy bardziej wymagających platformach, takich jak Nintendo 64, Dreamcast czy PSP, gdzie użytkownicy powinni spodziewać się ograniczeń.

Trudno nie zauważyć, że Lenovo G02 bardzo przypomina Anbernic RG40XXV. Możliwe nawet, że oba urządzenia pochodzą od tego samego producenta OEM, choć podzespoły nie są identyczne. Model Anbernic ma mniejszy, 4-calowy ekran o rozdzielczości 640 x 480 pikseli oraz układ Allwinner H700. Lenovo stawia natomiast na większy i wyraźniejszy wyświetlacz.