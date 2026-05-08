Wyjątkowe słuchawki Soundcore aż 350 zł taniej. Topowy model

Soundcore Sleep A30 to, jak już sama nazwa sugeruje, słuchawki stworzone jako myślą o spokojnym śnie. To może być ciekawa propozycja dla tych, którzy cierpią na bezsenność lub wyczuleni są na nocne czy poranne hałasy.

Co ważne, to nie są typowe słuchawki do słuchania muzyki, lecz model o nieco większym stopniu komplikacji technicznej, a ważną rolę odrywa też aplikacja na smartfon wraz z biblioteką dźwięków relaksacyjnych. Nie dziwne więc, że Soundcore Sleep A30 kosztują dość dużo. Wyjściowa cena to 999 zł. W niektórych sklepach te same słuchawki przemknęły co prawda w niższych cenach, ale nic nie przebije najnowszej, szybkiej promocji w sklepie Amazon.pl. Ich cena wynosi tam zaledwie 649 zł, co oznacza zniżkę 350 zł, o 35% taniej. Kto korzysta przy tym z Amazon Prime, będzie miał błyskawiczną, darmową wysyłkę. Sklep nie podał daty końca promocji, więc okazja może się skończyć w każdym momencie.

Soundcore Sleep A30 – to topowy model, choć nie dla każdego

Soundcore Sleep A30 to słuchawki, które zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym komforcie podczas snu. Wyróżniają się ergonomicznym kształtem oraz funkcją inteligentnej redukcji hałasu Smart ANC, niezależnie od tego, czy źródłem głośnych dźwięków jest śmieciarka, pies sąsiadów czy chrapiący partner. Tu z pomocą przychodzi etui ładujące z funkcją Adaptive Snore Masking, która analizuje częstotliwość i głośność chrapania, a następnie generuje dopasowane dźwięki maskujące, pomagające zneutralizować zakłócenia w czasie rzeczywistym.

W zasypianiu i utrzymaniu głębokiego snu pomaga też technologia AI Brainwave Audio. Użytkownicy mogą też skorzystać z biblioteki specjalnych dźwięków, które stymulują mózg do produkcji uspokajających fal.

Sleep A30 pozwalają także na śledzenie pozycji snu dzięki mobilnej aplikacji Soundcore. Mają wbudowany budzik z funkcją drzemki, który skutecznie wybudzi użytkownika, a jednocześnie nie przeszkodzi innym domownikom.