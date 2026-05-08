W Rossmannie o 5 dych taniej niż w Komputroniku. Wakacyjny hit

Soundcore Select 4 Go to właściwie głośnik obowiązkowy

Małe i przy tym długo trzymające na baterii głośniki to absolutny hit ostatnich kwartałów. Mają je już niemal wszyscy producenci, ale doskonałe połączenia wydajności akumulatora, jakości dźwięku i dobrej ceny to rzadkość. A właśnie takim miksem jest Soundcore Select 4 Go, którego naszą obszerną recenzję znajdziecie pod tym adresem.

Jest to sprzęt odporny na wodę, pył (IP67) i upadki, przetrwa z Wami więc dłużej niż klasyczne konstrukcje. No a żywotność akumulatora... do 20 godzin na jednym ładowaniu — lepiej być nie może. Nawet jeśli po latach naturalnie zacznie spadać pojemność, nadal mamy zapasu energii znacznie więcej niż na co dzień potrzebujemy.

Ogromnym atutem jest też cena. Aktualnie taki Komputronik chce za ten sprzęt aż 129 zł, pomimo że konkurencyjne sklepy raczej trzymają się okolic 99 zł. Najlepiej wypada jednak w tej chwili Rossmann - zaledwie 81,99 zł i nie musisz czekać na przesyłkę, znajdziesz go w drogerii.