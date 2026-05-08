Obraz wyjdzie ze smartfonów. Samsung i Apple testują nowe ekrany

Nowa technologia w panelach H1

Samsung rozwija projekt wyświetlacza o nazwie kodowej H1. Rozwiązanie to integruje nanostrukturalną warstwę holograficzną ze standardowym panelem AMOLED. Pozwala to na wygenerowanie głębi przestrzennej, dzięki której elementy widoczne na ekranie wydają się unosić nad taflą szkła.

Urządzenie wykorzystuje zaawansowane śledzenie wzroku oraz dyfrakcyjne sterowanie wiązką światła. Mikroskopijne struktury w warstwie wyświetlacza zaginają i kierują światło pod odpowiednimi kątami prosto do oczu użytkownika. To odróżnia projekt H1 od starszych ekranów 3D. Dawne rozwiązania wymuszały patrzenie na telefon ściśle na wprost.

Brak utraty jakości i obrót o 360 stopni

Nowe ekrany zaoferują funkcję obrotu o 360 stopni. Opatentowane algorytmy firmy Samsung pozwolą użytkownikom przechylać telefon. W ten sposób będą oni mogli zajrzeć za obiekty wyświetlane na materiale wideo. Funkcja ta naśladuje duże monitory przestrzenne, ale zachowuje gęstość pikseli odpowiednią dla urządzeń mobilnych.

Panel H1 utrzyma przy tym pełną rozdzielczość 4K dla standardowych treści 2D. Efekt holograficznej głębi aktywuje się wyłącznie dla wybranych materiałów. Zlikwiduje to problem rozmycia i pogorszenia ostrości obrazu. Technologia 3D w starszych urządzeniach przenośnych traciła uznanie klientów przez wymuszanie kompromisów graficznych.

Przestrzenny iPhone zadebiutuje za kilka lat

Plotki z łańcucha dostaw wskazują na udział Apple'a w rozwoju tej technologii. Amerykańska firma przygotowuje się do premiery urządzenia opisywanego jako Spatial iPhone. Producent od dawna wprowadza przestrzenny dźwięk oraz format wideo w swoim ekosystemie. Firma nie wytwarza jednak własnych paneli. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wykorzysta podzespoły dostarczone przez inżynierów z Korei Południowej.

Informacje o prowadzonych pracach przekazał informator branżowy o pseudonimie Schrödinger. Panel H1 znajduje się obecnie w pierwszej fazie badań i rozwoju. Jednostka badawcza Samsung Advanced Institute of Technology publikuje prace naukowe na temat holografii cienkipanelowej od 2020 roku.