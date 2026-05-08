Sony Xperia 1 VIII z datą premiery. Będzie drożej

Sony szykuje premierę nowego flagowca. Do sieci wyciekły kluczowe informacje o modelu Xperia 1 VIII. Znamy wygląd, warianty kolorystyczne oraz ceny nadchodzącego urządzenia.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:48
Cztery kolory i odświeżony wygląd obudowy

W chińskim serwisie Weibo opublikowano nowe grafiki przedstawiające smartfon Sony Xperia 1 VIII. Zgodnie z nimi, japoński producent zaoferuje cztery warianty kolorystyczne: Graphite Black (czarny), Iolite Silver (srebrny), Garnet Red (czerwony) oraz Native Gold (złoty).

Grafiki pokazują zmiany w projekcie urządzenia. Sony przeniosło swoje logo obok obiektywu teleskopowego. Sama wyspa z aparatami ma teraz kształt zbliżony do kwadratu, co zgadza się to z wcześniejszymi szkicami, które pojawiały się w Internecie. Wiele wskazuje na to, że producent w końcu mocniej modyfikuje swój utarty schemat, choć nie każdemu się to spodoba.

Zmiany w aparatach i nowa specyfikacja

Producent zmienia też funkcje fotograficzne. Przecieki wskazują, że Xperia 1 VIII nie otrzyma płynnego zoomu optycznego. Rozwiązanie to wprowadzono w modelu Xperia 1 IV. Firma prawdopodobnie rezygnuje z niego, aby obniżyć koszty produkcji. Innym powodem może być chęć poprawy ogólnej jakości obrazu z aparatów.

Smartfon zaoferuje ulepszony potrójny zestaw fotograficzny. Główne matryce będą miały rozdzielczość 48 Mpix. Za wysoką wydajność urządzenia odpowie najnowszy procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5. Na pokładzie znajdzie się akumulator o pojemności 5000 mAh. Sony zachowuje także tradycyjne złącze słuchawkowe 3,5 mm.

Szykuje się duża podwyżka

Uwagę zwracają informacje o nowych cenach. W Hongkongu wersja z 256 GB pamięci ma kosztować 12099 tamtejszych dolarów (ok. 5550 zł), natomiast wariant 512 GB wyceniono na 12899 dolarów hongkońskich (5900 zł). Oznacza to wzrost cen o blisko 19% względem ubiegłego roku. Jest to bardzo duża różnica.

Przełoży się to zapewne również na polskie ceny tego urządzenia. Poprzedni model, Xperia 1 VII, trafił do naszego kraju z ceną 6499 zł. Przy zachowaniu podobnego wzrostu, nowy wariant może kosztować na start nawet około 7700 zł. A jak będzie w rzeczywistości, wkrótce się dowiemy.

Premiera jeszcze w tym miesiącu

Firma Sony opublikowała na YouTube film (patrz powyżej), który sugeruje, że oficjalna prezentacja Xperii 1 VIII odbędzie się już za kilka dni, 13 maja 2026 roku. Niedawne przecieki ze sklepu Amazon sugerowały, że na naszym kontynencie sprzęt pojawi się prawdopodobnie pod koniec czerwca. W Polsce nowy telefon powinien trafić do sprzedaży w podobnym terminie.

Sony Xperia 1 VII

Ekran 6.50" OLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.32 GHz
Aparat 48 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 256 GB
Zobacz: Sony Xperia 1 VII – japońska perfekcja bez kompromisów (test)

Źródła zdjęć: Telepolis.pl, @mobaziro / Android Headlines, sumahodigest.com
Źródła tekstu: sumahodigest.com, Sony