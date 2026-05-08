Oppo Find X9 Ultra na torturach u Zacka. Wiemy, jak sobie poradził

Nowy ultra flagowiec chińskiego producenta przeszedł rygorystyczne testy. Popularny twórca internetowy Zack Nelson sprawdził jakość wykonania tego urządzenia oraz zajrzał do jego wnętrza.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 11:22
Ekran i ramka w starciu z narzędziami

Testy rozpoczęto od sprawdzenia twardości ekranu. Rysy na wyświetlaczu Oppo Find X9 Ultra pojawiły się przy szóstym stopniu w skali Mohsa, a głębsze ślady powstają przy poziomie siódmym. Wynik ten jest typowy dla szkła ochronnego Corning Gorilla Glass Victus 2 i wielu podobnych.

Ramka urządzenia została wykonana w całości z aluminium. Obejmuje to również przyciski boczne, które trzymają się mocno konstrukcji. Materiał ten jest bardzo podatny na zarysowania twardymi przedmiotami. Lepiej nie nosić telefonu w jednej kieszeni z monetami oraz kluczami.

Tył obudowy pokryto plastikiem. Podobny materiał producent zastosował wcześniej w składanym modelu Find N6. Tworzywo sztuczne chroni także podwójną diodę doświetlającą. Z kolei duża wyspa aparatów otrzymała w całości szklaną powłokę. Wyświetlacz dobrze znosi próbę ognia. Ogrzewanie matrycy zapalniczką przez 25 sekund powoduje wygaszenie jej fragmentu. Powstałe uszkodzenia nie są jednak trwałe.

Oppo Find X9 Ultra się nie łamie

Kluczowym etapem była próba wygięcia konstrukcji, do czego Zack z kanału JerryRigEverything użył siły fizycznej. Oppo Find X9 Ultra zachowuje pełną sztywność przy nacisku z obu stron, urządzenie nie łamie się i nie wygina. Świadczy to o użyciu dobrych materiałów i przemyślanej budowie wewnętrznej. Smartfon utrzymuje swoją integralność strukturalną w trudnych warunkach.

Zaglądamy do wnętrz obudowy

Ostatni etap filmu to rozebranie telefonu na części. Zdemontowanie plastikowych pleców wymaga użycia ciepła do osłabienia kleju. Pod spodem znajduje się cewka ładowania bezprzewodowego o mocy 50 W. Obok niej umieszczono czujnik koloru oraz głośnik.

Bateria ma wbudowany specjalny uchwyt, co znacznie ułatwia wyjęcie ogniwa podczas ewentualnej naprawy serwisowej. Tacka kart SIM otrzymała czerwone gumowe uszczelki. Telefon spełnia najwyższe normy odporności na pył i wodę IP68 oraz IP69. Płyta główna urządzenia ma kwadratowy kształt i otacza od zewnątrz moduł aparatów. Pod nią umieszczono dużą komorę parową.

Ekran 6.82" AMOLED
Pamięć RAM 12 GB
Procesor 4.6 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 7050mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Źródła zdjęć: JerryRigEverything / YouTube
Źródła tekstu: JerryRigEverything / YouTube, Android Headlines