Zamiast dać, zabiorą. Zdjęcia Google wkrótce stracą jedną funkcję

Google chce tym razem zabrać coś użytkownikom popularnej aplikacji, zamiast dać. Zaawansowani użytkownicy aplikacji Zdjęcia Google wkrótce pożegnają się z ważną funkcją tworzenia kopii zapasowych. W wersji komputerowej Google Drive będzie działała już tylko miesiąc.

ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:22
Zdjęcia Google to aplikacja na miarę naszych czasów

Ale nie tylko z jakością nam się kojarzy. Zdjęcia Google to także coś bardzo praktycznego i zarazem jeden z najlepszych sposobów tworzenia kopii zapasowych zdjęć i filmów w chmurze. A jednym z kluczowych powodów jej popularności to dostępność na wielu platformach. Trzeba bowiem przyznać, że kopie zapasowe możemy tworzyć nie tylko na swoim smartfonie, ale także na komputerze, jeśli tylko korzystamy ze Zdjęć Google oraz Google Drive. Niestety, tak się składa, że Google wycofa tę funkcję z aplikacji Google Drive w wersji komputerowej w przyszłym miesiącu.

Tyle dobrego, że przeciętni użytkownicy w większości nie odczują tej zmiany. Brak tej funkcji odczują szczególnie zaawansowani użytkownicy, którzy tworzą kopie zapasowych zdjęć z lustrzanek cyfrowych i innych aparatów w Zdjęciach Google i zarządzają opasłą biblioteką. 

Kopie zapasowe - zmiany od 15 czerwca 2026

Google wycofa funkcję tworzenia kopii zapasowych z aplikacji Google Drive (na komputerze) już 15 czerwca 2026. Tak poinformował użytkowników, którzy korzystali z tej opcji, w wiadomości e-mail. Firma wyraźnie podkreśliła, że usunie możliwość dodawania nowych folderów do kopii zapasowej w Zdjęciach Google za pośrednictwem aplikacji Dysk. Wtedy też użytkownicy dostaną powiadomienie o możliwości przejścia do Zdjęć Google. 

Istniejące foldery będą zsynchronizowane ze Zdjęciami Google do 10 sierpnia 2026. Po upływie tej daty, Google Drive przestanie tworzyć kopie zapasowe multimediów w Zdjęciach. 

Źródła zdjęć: Primakov / Shutterstock
Źródła tekstu: androidpolice.com