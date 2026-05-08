Ten laptop jest w cenie MacBooka Neo, ale ma 3 razy więcej RAM
Zakup porządnego laptopa w niskiej cenie to coraz większe wyzwanie. A więcej, niż podstawowe 16 GB RAM jest zwykle zarezerwowane dla wyższej półki cenowej. Dziś jednak możecie kupić laptopa aż z 24 GB pamięci operacyjnej za jedyne 2999 zł.
Promocja, w której możecie kupić ASUS Vivobook 15, kończy się właśnie dzisiaj, czyli 8 maja o godzinie 23:45, a w jej ramach dostępnych jest jeszcze 28 urządzeń — przynajmniej w momencie pisania tego tekstu. Nie jest to więc coś, co pozwala na długie zastanawianie się nad zakupem. Jednak jeśli pamięć operacyjna to dla Ciebie priorytet, to nie bardzo jest nad czym się zastanawiać.
ASUS Vivobook 15 z 24 GB RAM
Dziś w niskiej i średniej półce jest 16 GB RAM i wszystko wskazuje na to, że będzie tylko gorzej. MacBook Neo, który ma być motorem napędowym Apple, oferuje jedyne 8 GB RAM. Tu mamy natomiast tych gigabajtów aż 24, oczywiście w standardzie DDR5.
Jeśli chodzi o inne parametry, to też nie wypadły one sroce spod ogona. Mamy tu 15,6-calowy ekran Full HD z matowym wykończeniem. Sercem urządzenia jest natomiast procesor Intel Core 7 14gen 150U. Na dane przeznaczono natomiast 512 GB NVMe, a całością zarządza Windows 11 w wersji Home. Wszystko to możecie kupić za jedyne 2999 zł.