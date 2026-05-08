To ostatni moment na zakup Switcha 2. Nintendo ogłosiło podwyżki
Zaledwie 2 dni temu pisaliśmy o plotkach, mówiących o podwyżkach cen konsol Nintendo. Dziś informacje te zostały oficjalnie potwierdzone. Jak to jednak podkreślał pewien gad: jeszcze jest czas.
Najważniejszym rynkiem Switcha 2 jest oczywiście Japonia i to ona często dostaje pewne rzeczy jako pierwsza. Nie inaczej jest w tym przypadku i to właśnie Kraj Kwitnącej wiśni jako pierwszy będzie się musiał mierzyć z podwyżką cen, która nastąpi już 25 maja. Mowa tu o wzroście o 10 000 jenów, czyli około 230 złotych.
Switch 2 droższy w Europie
Zostawmy jednak Japonię i skupmy się na wzrostach cen w Europie. Te, jak wszystko, co złe, mają wejść w życie od 1 września. Sugerowane ceny mają natomiast podnieść się z poziomu 469,99 euro do 499,99 euro, czyli o około 127 zł. Dla porównania w USA wzrost ma wynosić 50 USD, czyli około 180 zł. Można więc powiedzieć, że jak na razie nasz region pod tym względem będzie najłagodniej potraktowany.
Sama firma w oficjalnym komunikacie przeprasza za ten ruch:
Szczerze przepraszamy za wpływ, jaki te zmiany cen mogą mieć na naszych klientów i inne zainteresowane strony, i bardzo cenimy Państwa zrozumienie.
Decyzja ta ma wynikać z rosnących cen układów RAM i NAND, czyli problemu, który toczy branżę elektroniki użytkowej już od wielu miesięcy, ale początkowo tylko osoby, które chciały złożyć PC, odczuwały jego skutki. Teraz zaś są one widoczne także w innych dziedzinach.