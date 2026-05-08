Sprzęt

To ostatni moment na zakup Switcha 2. Nintendo ogłosiło podwyżki

Zaledwie 2 dni temu pisaliśmy o plotkach, mówiących o podwyżkach cen konsol Nintendo. Dziś informacje te zostały oficjalnie potwierdzone. Jak to jednak podkreślał pewien gad: jeszcze jest czas.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:44
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
To ostatni moment na zakup Switcha 2. Nintendo ogłosiło podwyżki
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Najważniejszym rynkiem Switcha 2 jest oczywiście Japonia i to ona często dostaje pewne rzeczy jako pierwsza. Nie inaczej jest w tym przypadku i to właśnie Kraj Kwitnącej wiśni jako pierwszy będzie się musiał mierzyć z podwyżką cen, która nastąpi już 25 maja. Mowa tu o wzroście o 10 000 jenów, czyli około 230 złotych. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Nintendo Switch 2 Wciąż za 1888 zł, ale będzie drożej

Switch 2 droższy w Europie

Zostawmy jednak Japonię i skupmy się na wzrostach cen w Europie. Te, jak wszystko, co złe, mają wejść w życie od 1 września. Sugerowane ceny mają natomiast podnieść się z poziomu 469,99 euro do 499,99 euro, czyli o około 127 zł. Dla porównania w USA wzrost ma wynosić 50 USD, czyli około 180 zł. Można więc powiedzieć, że jak na razie nasz region pod tym względem będzie najłagodniej potraktowany. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Zestaw akcesoriów HYPERKIN Armor M07533 do Nintendo Switch 2
Zestaw akcesoriów HYPERKIN Armor M07533 do Nintendo Switch 2
0 zł
119.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 119.99 zł
Ładowarka NINTENDO Switch 2 Joy-Con Charging Grip
Ładowarka NINTENDO Switch 2 Joy-Con Charging Grip
-30.04 zł
159.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.95 zł
Zestaw akcesoriów do Joy-Con HYPERKIN ARMOR3 M07720 Nintendo Switch 2
Zestaw akcesoriów do Joy-Con HYPERKIN ARMOR3 M07720 Nintendo Switch 2
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Advertisement

Sama firma w oficjalnym komunikacie przeprasza za ten ruch:

Szczerze przepraszamy za wpływ, jaki te zmiany cen mogą mieć na naszych klientów i inne zainteresowane strony, i bardzo cenimy Państwa zrozumienie.

Nintendo Switch 2 Wciąż za 1888 zł, ale będzie drożej

Decyzja ta ma wynikać z rosnących cen układów RAM i NAND, czyli problemu, który toczy branżę elektroniki użytkowej już od wielu miesięcy, ale początkowo tylko osoby, które chciały złożyć PC, odczuwały jego skutki. Teraz zaś są one widoczne także w innych dziedzinach. 

Image
telepolis
gaming konsole nintendo Nintendo Switch 2 Switch 2 wzrost cen
Źródła zdjęć: oasisamuel / shutterstock
Źródła tekstu: gadgets360