To ostatni moment na zakup Switcha 2. Nintendo ogłosiło podwyżki

Najważniejszym rynkiem Switcha 2 jest oczywiście Japonia i to ona często dostaje pewne rzeczy jako pierwsza. Nie inaczej jest w tym przypadku i to właśnie Kraj Kwitnącej wiśni jako pierwszy będzie się musiał mierzyć z podwyżką cen, która nastąpi już 25 maja. Mowa tu o wzroście o 10 000 jenów, czyli około 230 złotych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Switch 2 droższy w Europie

Zostawmy jednak Japonię i skupmy się na wzrostach cen w Europie. Te, jak wszystko, co złe, mają wejść w życie od 1 września. Sugerowane ceny mają natomiast podnieść się z poziomu 469,99 euro do 499,99 euro, czyli o około 127 zł. Dla porównania w USA wzrost ma wynosić 50 USD, czyli około 180 zł. Można więc powiedzieć, że jak na razie nasz region pod tym względem będzie najłagodniej potraktowany.

Sama firma w oficjalnym komunikacie przeprasza za ten ruch:

Szczerze przepraszamy za wpływ, jaki te zmiany cen mogą mieć na naszych klientów i inne zainteresowane strony, i bardzo cenimy Państwa zrozumienie.