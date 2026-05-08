Złap za jajo i rzuć myszkę w kąt. To przełom

To nie myszka, tylko nowa droga do wskazywania - trąbi producent

Ovo ma rozmiar kurzego jaja i jego kształt. Pod skorupką trzyma czujniki nachylenia i akcelerometr, wszystko po to, by można było sterować kursorem nawet w powietrzu. Z kolei pocieranie po jaju działa jak rolka przewijania.

Dalsza część tekstu pod wideo

Muszę przyznać, że koncept jest równie szalony, co i intrygujący, szczególnie dla osób z problemami z zespołem cieśni nadgarstka czy porażeniem nerwu łokciowego. Konstrukcja Ovo zmniejsza niepożądane uciski naprężenia.

Pytaniem otwartym pozostaje jednak, jak taki gryzoń (?) sprawdza się przy dłuższym korzystaniu. Czy nie będzie to czasem jedynie zamiana jednej formy zmęczenia dłoni na drugą? Chociaż mieliśmy już na rynku piloty do telewizorów sterowane akcelerometrem i mieliśmy trackballe, Ovo udało się stworzyć nowy, unikalny produkt.