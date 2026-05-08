Tanie smartfony w końcu przestaną irytować. Nadchodzi rewolucja

Nowe Snapdragony to oczekiwana już od dłuższego czasu piąta generacja układów SoC dla najtańszych smartfonów (Snapdragon 4 Gen 5) i tych nieco droższych, ale wciąż przystępnych cenowo (Snapdragon 6 Gen 5).

Nowości Qualcomma mają zapewnić płynniejsze działanie interfejsu, przynieść usprawnienia w mobilnym gamingu oraz większe możliwości fotograficzne, co może się okazać istotnym usprawnieniem w urządzeniach z niższej i średniej półki cenowej. Oba układy łączy wsparcie dla wyświetlaczy o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem do 144 Hz, obsługa standardu USB 2.0 oraz technologii szybkiego ładowania Quick Charge 5.

Snapdragon 4 Gen 5

Model Snapdragon 4 Gen 5, oznaczony kodem SM4850, został zaprojektowany z myślą o wydajności w podstawowych, przystępnych cenowo smartfonach. Produkcją tego układu w litografii 4 nm zajmuje się Samsung Foundry. Ośmiordzeniowy procesor składa się z dwóch wydajnych rdzeni Cortex-A78 o taktowaniu 2,4 GHz oraz sześciu rdzeni energooszczędnych Cortex-A55 pracujących z częstotliwością 2,0 GHz. Układ współpracuje z dwukanałową pamięcią RAM LPDDR4X oraz pamięcią wewnętrzną w standardach UFS 2.2 i dwukanałowym UFS 3.1.

Producent deklaruje imponujący, bo aż 77-procentowy wzrost wydajności procesora graficznego z linii Adreno względem Snapdragona 4 Gen 4, co pozwala na płynne animacje interfejsu oraz rozgrywkę w 90 klatkach na sekundę. Użytkownicy mogą liczyć na o 43 procent szybsze uruchamianie aplikacji, redukcję zacięć ekranu o 25 procent oraz o 10 procent wyższą efektywność energetyczną.

Po raz pierwszy w serii 4 zastosowano łączność Dual-SIM Dual-Active 5G + 5G. Zintegrowany modem obsługuje sieci sub-6GHz w trybach SA i NSA z 4x4 MIMO, oferując prędkość pobierania do 2,8 Gb/s oraz wysyłania do 900 Mb/s. Komunikację uzupełnia dwuzakresowy system GNSS, Wi-Fi 5, NFC oraz moduł Bluetooth 5.1 ze wsparciem dla kodeka audio aptX.

Podwójny, 12-bitowy procesor obrazu pozwoli na obsługę matryc aparatów o rozdzielczości do 108 Mpix. Nagrywanie wideo pozostaje ograniczone do rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Wydajnościowo układ pozycjonuje się nieznacznie powyżej MediaTeka Dimensity 6400 i bardzo blisko Dimensity 7020, ustępując jednak Snapdragonowi 6s Gen 4.

Snapdragon 6 Gen 5

Znacznie większy skok technologiczny przynosi Snapdragon 6 Gen 5 o oznaczeniu SM6850. Ten średniopółkowy układ jest produkowany przez TSMC w procesie litograficznym 4 nm. W jego wnętrzu pracuje ośmiordzeniowy procesor wyposażony w cztery rdzenie Cortex-A720 taktowane zegarem 2,6 GHz oraz cztery rdzenie efektywne Cortex-A520 o taktowaniu 2,0 GHz. Wspiera on zarówno nowsze, dwukanałowe pamięci RAM LPDDR5X do 3200 MHz, jak i LPDDR4X do 2100 MHz, a także szybką pamięć masową UFS 3.1.

Układ graficzny Adreno (dokładny model nie został ujawniony) jest o 21 procent szybszy od poprzednika z generacji 4 i daje możliwość grania w trybie HDR oraz obsługę ekranów Full HD+ 144 Hz. Optymalizacja procesora przynosi o 20 procent szybsze uruchamianie aplikacji, 18-procentową redukcję zacięć obrazu oraz wydłużenie czasu pracy na baterii o 8 procent.

Zintegrowany modem 5G (SA i NSA) pozwala na pobieranie danych z prędkością do 2,8 Gb/s. Funkcje komunikacyjne zapewnia również dwuzakresowy GPS, NFC, standard Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.0 z obsługą LE Audio.

Podwójny, 12-bitowy procesor obrazu radzi sobie z obsługą matryc o rozdzielczości aż 200 Mpix. Układ wspiera nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę w formacie HDR, a także oferuje tryb nocny wspierany przez sztuczną inteligencję.