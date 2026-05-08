Sprzęt

Tanie smartfony w końcu przestaną irytować. Nadchodzi rewolucja

Qualcomm zaprezentował nowe układy dla tańszych smartfonów: Snapdragon 4 Gen 5 oraz Snapdragon 6 Gen 5. Wkrótce te silniki napędowe trafią do pierwszych modeli Honor, Oppo, Realme czy Redmi, a w przyszłym roku prawdopodobnie zasilą także wybrane telefony z serii Samsung Galaxy A.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:22
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Tanie smartfony w końcu przestaną irytować. Nadchodzi rewolucja
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Nowe Snapdragony to oczekiwana już od dłuższego czasu piąta generacja układów SoC dla najtańszych smartfonów (Snapdragon 4 Gen 5) i tych nieco droższych, ale wciąż przystępnych cenowo (Snapdragon 6 Gen 5).

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowości Qualcomma mają zapewnić płynniejsze działanie interfejsu, przynieść usprawnienia w mobilnym gamingu oraz większe możliwości fotograficzne, co może się okazać istotnym usprawnieniem w urządzeniach z niższej i średniej półki cenowej. Oba układy łączy wsparcie dla wyświetlaczy o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem do 144 Hz, obsługa standardu USB 2.0 oraz technologii szybkiego ładowania Quick Charge 5.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui NOMAD Traditional Leather MagSafe Horween do Apple iPhone 17 Pro Brązowy
Etui NOMAD Traditional Leather MagSafe Horween do Apple iPhone 17 Pro Brązowy
0 zł
339 zł - najniższa cena
Kup teraz 339 zł
Etui SBS Mag Frame do Apple iPhone 17 Pro Max Czarny
Etui SBS Mag Frame do Apple iPhone 17 Pro Max Czarny
107.99 zł
0 zł - najniższa cena
Kup teraz 107.99 zł
Ładowarka sieciowa SPIGEN Essential EE201EU 20W Biały
Ładowarka sieciowa SPIGEN Essential EE201EU 20W Biały
0 zł
51.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 51.99 zł
Advertisement
Tanie smartfony w końcu przestaną irytować. Nadchodzi rewolucja

Snapdragon 4 Gen 5

Model Snapdragon 4 Gen 5, oznaczony kodem SM4850, został zaprojektowany z myślą o wydajności w podstawowych, przystępnych cenowo smartfonach. Produkcją tego układu w litografii 4 nm zajmuje się Samsung Foundry. Ośmiordzeniowy procesor składa się z dwóch wydajnych rdzeni Cortex-A78 o taktowaniu 2,4 GHz oraz sześciu rdzeni energooszczędnych Cortex-A55 pracujących z częstotliwością 2,0 GHz. Układ współpracuje z dwukanałową pamięcią RAM LPDDR4X oraz pamięcią wewnętrzną w standardach UFS 2.2 i dwukanałowym UFS 3.1.

Tanie smartfony w końcu przestaną irytować. Nadchodzi rewolucja

Producent deklaruje imponujący, bo aż 77-procentowy wzrost wydajności procesora graficznego z linii Adreno względem Snapdragona 4 Gen 4, co pozwala na płynne animacje interfejsu oraz rozgrywkę w 90 klatkach na sekundę. Użytkownicy mogą liczyć na o 43 procent szybsze uruchamianie aplikacji, redukcję zacięć ekranu o 25 procent oraz o 10 procent wyższą efektywność energetyczną. 

Po raz pierwszy w serii 4 zastosowano łączność Dual-SIM Dual-Active 5G + 5G. Zintegrowany modem obsługuje sieci sub-6GHz w trybach SA i NSA z 4x4 MIMO, oferując prędkość pobierania do 2,8 Gb/s oraz wysyłania do 900 Mb/s. Komunikację uzupełnia dwuzakresowy system GNSS, Wi-Fi 5, NFC oraz moduł Bluetooth 5.1 ze wsparciem dla kodeka audio aptX.

Podwójny, 12-bitowy procesor obrazu pozwoli na obsługę matryc aparatów o rozdzielczości do 108 Mpix. Nagrywanie wideo pozostaje ograniczone do rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Wydajnościowo układ pozycjonuje się nieznacznie powyżej MediaTeka Dimensity 6400 i bardzo blisko Dimensity 7020, ustępując jednak Snapdragonowi 6s Gen 4.

Snapdragon 6 Gen 5

Znacznie większy skok technologiczny przynosi Snapdragon 6 Gen 5 o oznaczeniu SM6850. Ten średniopółkowy układ jest produkowany przez TSMC w procesie litograficznym 4 nm. W jego wnętrzu pracuje ośmiordzeniowy procesor wyposażony w cztery rdzenie Cortex-A720 taktowane zegarem 2,6 GHz oraz cztery rdzenie efektywne Cortex-A520 o taktowaniu 2,0 GHz. Wspiera on zarówno nowsze, dwukanałowe pamięci RAM LPDDR5X do 3200 MHz, jak i LPDDR4X do 2100 MHz, a także szybką pamięć masową UFS 3.1.

Tanie smartfony w końcu przestaną irytować. Nadchodzi rewolucja

Układ graficzny Adreno (dokładny model nie został ujawniony) jest o 21 procent szybszy od poprzednika z generacji 4 i daje możliwość grania w trybie HDR oraz obsługę ekranów Full HD+ 144 Hz. Optymalizacja procesora przynosi o 20 procent szybsze uruchamianie aplikacji, 18-procentową redukcję zacięć obrazu oraz wydłużenie czasu pracy na baterii o 8 procent. 

Zintegrowany modem 5G (SA i NSA) pozwala na pobieranie danych z prędkością do 2,8 Gb/s. Funkcje komunikacyjne zapewnia również dwuzakresowy GPS, NFC, standard Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6.0 z obsługą LE Audio.

Podwójny, 12-bitowy procesor obrazu radzi sobie z obsługą matryc o rozdzielczości aż 200 Mpix. Układ wspiera nagrywanie wideo w rozdzielczości 4K przy 30 klatkach na sekundę w formacie HDR, a także oferuje tryb nocny wspierany przez sztuczną inteligencję. 

W hierarchii rynkowej Snapdragon 6 Gen 5 wypada lepiej od układów MediaTek Dimensity 7400 i 7450, plasując się bardzo blisko modelu Snapdragon 7s Gen 4, choć wciąż tuż za jego plecami.

Image
telepolis
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 Snapdragon 4 Gen 5 układy SoC
Źródła zdjęć: Qualcomm
Źródła tekstu: Qualcomm