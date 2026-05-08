Play wciąż poprawia zasięg. W tym roku włączył 155 nowych stacji

Dziesiątki nowych stacji w jeden miesiąc

W samym kwietniu Play oddał do użytku 34 nowe stacje bazowe. Od początku 2026 roku firma uruchomiła łącznie 155 takich obiektów. To tempo pokazuje skalę inwestycji w infrastrukturę mobilną.

Operator skupił się przede wszystkim na największych polskich miastach. Nowe nadajniki działają już w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Łodzi. Sygnał poprawił się także w Gdańsku, Szczecinie, Toruniu, Gliwicach oraz Częstochowie. Play stawia na dogęszczanie sieci tam, gdzie ruch jest największy.

Lepszy sygnał w regionach turystycznych

Zmiany powinny odczuć również osoby planujące letni wypoczynek. Nowe stacje ruszyły w Krynicy-Zdroju oraz Dusznikach-Zdroju. Z lepszego zasięgu skorzystają też turyści odwiedzający Łuktę oraz Rogowo.

Szczególną uwagę poświęcono Warmii i Mazurom. Region ten jest kluczowy dla miłośników żeglarstwa. Play systematycznie wzmacnia tam swoją obecność przed oficjalnym startem sezonu na jeziorach. Inwestycje mają zapewnić stabilne połączenia w miejscach popularnych wśród wodniaków.

Przygotowania do wakacyjnego szczytu

Rozbudowa infrastruktury ma pomóc w obsłudze rosnącego ruchu sieciowego. Nowe maszty w miejscowościach turystycznych to odpowiedź na potrzeby osób podróżujących. Dobra łączność poprawia komfort oraz bezpieczeństwo podczas urlopu.

Fioletowy operator zapowiada, że to nie koniec prac nad siecią w tym roku. Kolejne obiekty mają powstawać w miejscach, gdzie zapotrzebowanie na dane jest najwyższe. Play chce być gotowy na nadchodzące wakacje.