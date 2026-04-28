Play dopala zasięg. Wzmocnił sieć w turystycznym regionie
Play pochwalił się dużym wzmocnieniem swojej sieci w popularnym, turystycznym regionie – krainie Wielkich Jezior. Od zeszłorocznego sezonu przybyły nowe stacje bazowe, z których będzie można skorzystać w majówkę.
Warmia i Mazury od lat pozostają jednym z najważniejszych kierunków turystycznych w Polsce – szczególnie dla miłośników żeglarstwa. Dlatego Play konsekwentnie wzmacnia swoją infrastrukturę właśnie w tym regionie. Przed rozpoczęciem nowego sezonu żeglarskiego podsumowujemy najnowsze inwestycje w sieć mobilną na Mazurach
Od lipca 2025 roku Play uruchomił 26 nowych stacji bazowych w regionie. Rozwój objął zarówno popularne miejscowości turystyczne, jak i mniejsze lokalizacje, które dotąd miały ograniczony dostęp do nowoczesnej infrastruktury.
Nowe stacje pojawiły się m.in. w miejscowościach:
- Barczewko – powiat olsztyński – jezioro Wadąg,
- Barczewo – powiat olsztyński – jezioro Wadąg,
- Florczaki – powiat ostródzki – jezioro Narie,
- Giżycko – powiat giżycki – jezioro Niegocin,
- Harsz – powiat węgorzewski – jezioro Dargin,
- Łęgajny – powiat olsztyński – jezioro Wadąg,
- Morąg – powiat ostródzki – jezioro Narie,
- Olsztyn – miasto na prawach powiatu – jezioro Ukiel,
- Ostróda – powiat ostródzki – jezioro Drwęckie,
- Radzieje – powiat węgorzewski – jezioro Mamry,
- Smolajny – powiat olsztyński – rzeka Łyna,
- Staświny – powiat giżycki – jezioro Wojnowo,
- Szczytno – powiat szczycieński – jezioro Domowe Duże,
- Woźnice – powiat giżycki – jezioro Woźnice.
Jak podkreśla fioletowy operator, rozbudowa sieci to odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników – szczególnie w okresie letnim, gdy liczba osób przebywających na Mazurach znacząco wzrasta.
Wraz ze startem sezonu żeglarskiego Play zapewnia lepszą dostępność usług mobilnych na szlakach wodnych i w ich okolicach. Dla żeglarzy oznacza to większy komfort i bezpieczeństwo, a dla mieszkańców – jeszcze lepszy dostęp do usług cyfrowych