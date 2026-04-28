Wiadomości

Play dopala zasięg. Wzmocnił sieć w turystycznym regionie

Play pochwalił się dużym wzmocnieniem swojej sieci w popularnym, turystycznym regionie – krainie Wielkich Jezior. Od zeszłorocznego sezonu przybyły nowe stacje bazowe, z których będzie można skorzystać w majówkę.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO)
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Warmia i Mazury od lat pozostają jednym z najważniejszych kierunków turystycznych w Polsce – szczególnie dla miłośników żeglarstwa. Dlatego Play konsekwentnie wzmacnia swoją infrastrukturę właśnie w tym regionie. Przed rozpoczęciem nowego sezonu żeglarskiego podsumowujemy najnowsze inwestycje w sieć mobilną na Mazurach

– podaje Play.

Od lipca 2025 roku Play uruchomił 26 nowych stacji bazowych w regionie. Rozwój objął zarówno popularne miejscowości turystyczne, jak i mniejsze lokalizacje, które dotąd miały ograniczony dostęp do nowoczesnej infrastruktury.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowe stacje pojawiły się m.in. w miejscowościach:

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon HAMMER Energy X2 6/128GB 6.1" Czarno-pomarańczowy
Smartfon HAMMER Energy X2 6/128GB 6.1" Czarno-pomarańczowy
0 zł
999 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon REALME C71 8/256GB 6.67" 120Hz Biały
Smartfon REALME C71 8/256GB 6.67" 120Hz Biały
0 zł
599 zł - najniższa cena
Kup teraz 599 zł
Etui 3MK Clear Case do Xiaomi 15T 5G Przezroczysty
Etui 3MK Clear Case do Xiaomi 15T 5G Przezroczysty
0 zł
29.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.9 zł
Advertisement
  • Barczewko – powiat olsztyński – jezioro Wadąg,
  • Barczewo – powiat olsztyński – jezioro Wadąg,
  • Florczaki – powiat ostródzki – jezioro Narie,
  • Giżycko – powiat giżycki – jezioro Niegocin,
  • Harsz – powiat węgorzewski – jezioro Dargin,
  • Łęgajny – powiat olsztyński – jezioro Wadąg,
  • Morąg – powiat ostródzki – jezioro Narie,
  • Olsztyn – miasto na prawach powiatu – jezioro Ukiel,
  • Ostróda – powiat ostródzki – jezioro Drwęckie,
  • Radzieje – powiat węgorzewski – jezioro Mamry,
  • Smolajny – powiat olsztyński – rzeka Łyna,
  • Staświny – powiat giżycki – jezioro Wojnowo,
  • Szczytno – powiat szczycieński – jezioro Domowe Duże,
  • Woźnice – powiat giżycki – jezioro Woźnice.

Jak podkreśla fioletowy operator, rozbudowa sieci to odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników – szczególnie w okresie letnim, gdy liczba osób przebywających na Mazurach znacząco wzrasta

Wraz ze startem sezonu żeglarskiego Play zapewnia lepszą dostępność usług mobilnych na szlakach wodnych i w ich okolicach. Dla żeglarzy oznacza to większy komfort i bezpieczeństwo, a dla mieszkańców – jeszcze lepszy dostęp do usług cyfrowych

– podsumowuje Play.
Image
telepolis
play stacje bazowe zasięg play nowe stacje bazowe Warmia i Mazury
Źródła zdjęć: Telepolis.pl