Wiadomości

Discord padł. Mamy globalną awarię

Późny piątkowy wieczór to często ten czas, w którym ludzie zasiadają do Discorda. Jednak dziś użytkownicy muszą obejść się smakiem.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 21:35
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Discord padł. Mamy globalną awarię
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Wszystko to z powodu ogólnoświatowej awarii platformy. Pierwsze zgłoszenia w serwisie Downdetector pojawiły się przed godziną 21:00 i szybko wystrzeliły do gigantycznych wartości.

Dalsza część tekstu pod wideo

Awaria Discorda

Discord padł. Mamy globalną awarię
Białe tło to zgłoszenia w Polsce, a czarne zgłoszenia to domena globalna

Jak widać, problemy w wersji globalnej i polskiej pokrywają się czasowo. Obecnie nie jest znana przyczyna awarii ani jej dokładna skala, chociaż można wnioskować, że dotyczy ona znacznej części użytkowników, jeśli nie wszystkich. W momencie pisania tego tekstu Discord nie poinformował o awarii na swojej stronie ani mediach społecznościowych, jednak sytuacja jest rozwojowa. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Termos KINGHOFF KH-4054 Srebrny 1000 ml
Termos KINGHOFF KH-4054 Srebrny 1000 ml
0 zł
65.24 zł - najniższa cena
Kup teraz 65.24 zł
Okap VDB Isla Glass Inox
Okap VDB Isla Glass Inox
-622.88 zł
1889.87 zł - najniższa cena
Kup teraz 1266.99 zł
Wideorejestrator TECHNISAT Roadcam 1CE
Wideorejestrator TECHNISAT Roadcam 1CE
0 zł
234.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 234.99 zł
Advertisement

Aktualizacja:

Wedle oficjalnych informacji problemem jest API aplikacji. Miałoby to sens, ponieważ osoby, które połączyły się z serwerami przed awarią, mogą normalnie korzystać z aplikacji. Niemożliwe jest jednak połączenie się z nimi na nowo. Jak możemy przeczytać w oświadczeniu:

Badamy przyczyny błędów występujących w naszych systemach API. Zidentyfikowaliśmy problem. Wielu użytkowników nie może obecnie zalogować się do serwisu.

Możemy więc spodziewać się rychłego powrotu Discorda, ponieważ prace naprawcze ruszyły pełną parą. 

Image
telepolis
Discord Discord Awaria
Źródła zdjęć: Sergei Elagin / Shutterstock
Źródła tekstu: Downdetector, Własne