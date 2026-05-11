Profil Zaufany nie działa. Jest komunikat Ministerstwa Cyfryzacji

Profil Zaufany to dla wielu osób podstawowe narzędzie do logowania się do serwisów urzędowych. Dziś niestety skorzystanie z niego może nie być możliwe. Wszystko to z powodu awarii. Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie:

Obecnie występują przejściowe utrudnienia z dostępem do Profilu Zaufanego. W związku z tym zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się za pomocą Profilu Zaufanego i korzystanie z Podpisu Zaufanego nie są aktualnie możliwe.

Profil Zaufany nie działa, a ministerstwo dało ciała

Czy to oznacza, że nic nie załatwimy przez internet? W żadnym wypadku. Ministerstwo Cyfryzacji zasugerowało alternatywne rozwiązanie:

Zalecamy w tym czasie korzystanie z innych form autoryzacji, np. za pomocą aplikacji mObywatel. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, a o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Problem w tym, że informacja ta znajduje się na Facebookowym profilu Ministerstwa Cyfryzacji, oraz na jego oficjalnym koncie w serwisie X.