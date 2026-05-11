Profil Zaufany nie działa. Jest komunikat Ministerstwa Cyfryzacji
Ministerstwo cyfryzacji właśnie ogłosiło problemy z działaniem Profilu Zaufanego. Tym samym załatwienie spraw urzędowych może być dziś znacznie utrudnione.
Profil Zaufany to dla wielu osób podstawowe narzędzie do logowania się do serwisów urzędowych. Dziś niestety skorzystanie z niego może nie być możliwe. Wszystko to z powodu awarii. Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie:
Obecnie występują przejściowe utrudnienia z dostępem do Profilu Zaufanego. W związku z tym zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się za pomocą Profilu Zaufanego i korzystanie z Podpisu Zaufanego nie są aktualnie możliwe.
Profil Zaufany nie działa, a ministerstwo dało ciała
Czy to oznacza, że nic nie załatwimy przez internet? W żadnym wypadku. Ministerstwo Cyfryzacji zasugerowało alternatywne rozwiązanie:
Zalecamy w tym czasie korzystanie z innych form autoryzacji, np. za pomocą aplikacji mObywatel. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, a o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.
Problem w tym, że informacja ta znajduje się na Facebookowym profilu Ministerstwa Cyfryzacji, oraz na jego oficjalnym koncie w serwisie X.
Natomiast na stronie głównej ministerstwa, w zakładce aktualności, czyli tam, gdzie przeciętny człowiek szukałby informacji dotyczącej problemów z Profilem Zaufanym, nie widzimy żadnej informacji. O ile awarie się zdarzają i trudno winić za nie ministerstwo, tak ewidentnie komunikacja w tym przypadku zawiodła.