Samsung ma lipę. Konkretnie Dua Lipę i jej pozew na karku

Dua Lipa w piątek złożyła pozew przeciwko Samsungowi. Domaga się w nim 15 mln dolarów. Co łączy piosenkarkę i producenta sprzętów? Odpowiedź może być zaskakująca, ale chodzi o pudełka od telewizorów.

Dua Lipa w zeszłym roku zauważyła, że jej wizerunek zaczął pojawiać się na opakowaniach od telewizorów Samsunga. Miała skontaktować się z koreańską firmą i zażądać usunięcia bezprawnie wykorzystywanego zdjęcia. Jednak samsung, jak czytamy w pozwie, miał być lekceważący i bezduszny. Firma odrzuciła wniosek piosenkarki.

Twarz pani Lipy została szeroko wykorzystana w kampanii masowej sprzedaży produktu konsumenckiego bez jej wiedzy i w sprawie, na którą nie miała żadnego wpływu i kontroli. Pani Lipa nie pozwoliła i nie pozwoliłaby na takie użycie. czytamy w pozwie.

Co więcej, z dokumentu dowiadujemy się też, że Dua Lipa ma pełne prawa do fotografii, która została wykorzystana na opakowaniach. Zdjęcie zostało zrobione w 2024 roku za kulisami festiwalu Austin City Limits.