Samsung ma lipę. Konkretnie Dua Lipę i jej pozew na karku

Dua Lipa pozwała Samsunga. Piosenkarka domaga się od koreańskiej firmy zadośćuczynienia w wysokości 15 mln dolarów. Poszło do opakowania telewizorów.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:11
Dua Lipa w piątek złożyła pozew przeciwko Samsungowi. Domaga się w nim 15 mln dolarów. Co łączy piosenkarkę i producenta sprzętów? Odpowiedź może być zaskakująca, ale chodzi o pudełka od telewizorów.

Dua Lipa pozywa Samsunga

Dua Lipa w zeszłym roku zauważyła, że jej wizerunek zaczął pojawiać się na opakowaniach od telewizorów Samsunga. Miała skontaktować się z koreańską firmą i zażądać usunięcia bezprawnie wykorzystywanego zdjęcia. Jednak samsung, jak czytamy w pozwie, miał być lekceważący i bezduszny. Firma odrzuciła wniosek piosenkarki.

Twarz pani Lipy została szeroko wykorzystana w kampanii masowej sprzedaży produktu konsumenckiego bez jej wiedzy i w sprawie, na którą nie miała żadnego wpływu i kontroli. Pani Lipa nie pozwoliła i nie pozwoliłaby na takie użycie.

czytamy w pozwie.
Co więcej, z dokumentu dowiadujemy się też, że Dua Lipa ma pełne prawa do fotografii, która została wykorzystana na opakowaniach. Zdjęcie zostało zrobione w 2024 roku za kulisami festiwalu Austin City Limits.

Samsung na razie nie skomentował sprawy. Pozew został złożony w Centralnym Dystrykcie Kalifornii.

Źródła zdjęć: DFee, M-SUR / Shutterstock.com, Dua Lipa (pozew)
Źródła tekstu: Variety