Mobile Vikings ma 200 tys. użytkowników. Zajęło mu to ponad 12 lat

Mobile Vikings bez większego rozgłosu odnotował przekroczenie liczby 200 tys. użytkowników.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:16
Mobile Vikings to „niezależny operator społecznościowy”, jak sam się określa. Od dużych graczy rynkowych oraz swojej wirtualnej konkurencji stara się odróżnić nieszablonowym podejściem, stawiając na bezpośrednią komunikację i budowanie zaangażowanej społeczności Vikingów. 

Taka strategia w swojej skali się sprawdza i dziś Mobile Vikings może się pochwalić osiągnięciem 200 tys. użytkowników. Jak podkreśla sam operator, ten wynik to wyraźny dowód na to, że na polskim rynku telekomunikacyjnym wciąż docenia się alternatywne podejście do klienta.

Operator skromnie poformował o swoim osiągnięciu w mediach społecznościowych, w krótkich wpisach na platformie X i LinkdIn.

Jeszcze kilka lat temu byliśmy po prostu maleńką załogą, która uwierzyła, że telekom można robić inaczej. Bardziej po ludzku. Bez korpo-spiny. Bez traktowania klientów jak numerków w Excelu. Dziś tę markę współtworzy już 200 000 osób

– napisał Mobile Vikings. 

Mobile Vikings działa na polskim rynku od grudnia 2013 roku i funkcjonuje jako operator wirtualny (MVNO), korzystając z infrastruktury sieci Play. Wywodząca się pierwotnie z Belgii marka dość szybko odnalazła swoją niszę nad Wisłą. Od samego początku firma odcinała się od wiążących, długoterminowych umów, promując pełną niezależność użytkowników.

Przez około 9 lat operator zdobył 100 tys. użytkowników – tym wynikiem chwalił się w styczniu 2023 roku. Od tego czasu, w nieco ponad 3 lata, zdobył drugie tyle, widać więc mocno rosnącą dynamikę. 

Mobile Vikings działa w 100% online, a jego oferta zawiera w sobie kilka atrakcyjnych rozwiązań, które przyciągają zwłaszcza młodszych i bardziej świadomych technologicznie klientów. Podstawą oferty jest brak długoterminowych umów i w pełni elastyczne pakiety w modelu subskrypcyjnym lub klasycznym prepaid. Jednocześnie operator daje dostęp do nowoczesnych standardów łączności, w tym 5G, VoLTE, Wi-Fi Calling oraz wsparcie dla kart eSIM. 

Korzyścią dla użytkowników jest także automatyczna kumulacja niewykorzystanych gigabajtów, dzięki której transfer danych nie przepada z końcem cyklu. Operator stosuje do tego rozbudowany program poleceń, który pozwala całkowicie wyzerować opłaty za usługi poprzez zapraszanie znajomych na pokład. Wszystko razem spina estetyka i nazewnictwo nawiązujące do Wikingów i np. obecne dostępne oferty mają nazwy Zefir, Fala, Sztorm i Valhalla.

Źródła zdjęć: Mobile Vikings