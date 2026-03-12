Co z programem Mój Prąd 7.0? Nie mamy dobrych wieści

Nie wynika to jednak z niskiego zainteresowania. Mój Prąd 6.0 był iście rekordową edycją programu. W jego ramach złożono aż 124 tysiące wniosków, a jego budżet początkowo wynosił 400 milionów złotych, jednak został podniesiony do 1,85 miliarda złotych z powodu astronomicznego zainteresowania.

Nie daj się nabrać na Mój Prąd 7.0

Oczywiście wiele firm odpowiedzialnych za montaż paneli fotowoltaicznych wydzwania do klientów z propozycją instalacji w ramach nadchodzącego programu Mój Prąd 7.0 Jak jednak w komunikacie podkreśla NFOŚiGW:

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej nieprawdziwymi doniesieniami dotyczącymi rzekomego uruchomienia programu Mój Prąd 7.0 informujemy, że taki program nie zostanie uruchomiony w dotychczasowej formule.

Nie w takie, czyli w jakiej? Otóż fotowoltaiki w kraju mamy zdecydowanie zbyt dużo jak na możliwości naszych sieci. Tym samym w godzinach szczytowej produkcji wiele instalacji jest odłączanych. Z tego też powodu nowe programy mają skupić się na magazynach energii. Dzięki nim produkcja będzie mogła przebiegać przez cały dzień, a nadmiar energii trafi po prostu do magazynu. Następnie będzie ona z niego oddawana do sieci, jak i zużywana przez samych prosumentów.