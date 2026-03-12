Wydzwaniał na 112 dla zabawy. Teraz trafi za kratki

Pewien 52-latek wpadł na genialny pomysł przetestowania cierpliwości służb, wielokrotnie wykręcając numer ratunkowy, bez żadnego powodu. Właśnie dostał rachunek za tę specyficzną rozrywkę, a ceną okazała się utrata wolności i grzywna o równowartości topowego smartfonu.

Dzwonił na 112 bez powodu, doigrał się

Smartfon daje nam swobodny dostęp do całego świata, ale czasami wystarczy znajomość tylko trzech cyfr, żeby narobić sobie ogromnych problemów. Boleśnie przekonał się o tym 52-letni mieszkaniec powiatu strzyżowskiego, który przez miesiące robił sobie z numeru alarmowego 112 prywatną rozrywkę.

Mężczyzna wielokrotnie dzwonił do dyspozytorów bez żadnego powodu, skutecznie paraliżując pracę służb. Rekordowego dnia wykręcił numer ratunkowy ponad 240 razy.

Policjanci ze Strzyżowa nie poznali się jednak na tym osobliwym poczuciu humoru i skierowali do sądu łącznie osiem wniosków w sprawach o wykroczenia, w związku z umyślnym i nieuzasadnionym wykonywaniem połączeń telefonicznych na numer alarmowy. Sąd Rejonowy szybko przeanalizował sprawę i nie dopatrzył się w niej żadnych okoliczności łagodzących.

Finał tej historii jest dla 52-latka wyjątkowo kosztowny, bo za swoje telefoniczne hobby spędzi 20 dni w areszcie. Dodatkowo będzie musiał zapłacić 6 tysięcy złotych tytułem zsumowanych grzywien za wszystkie popełnione wykroczenia. Za mniej więcej taką kwotę mógł kupić jeden z tych nowych smartfonów:

Numer 112 nie służy do zabawy

Warto przy tej okazji przypomnieć, dlaczego operatorzy i wymiar sprawiedliwości tak zdecydowanie reagują na podobne zachowania. Numer 112 (na który zadzwonimy nawet z zablokowanego telefonu i bez karty SIM) służy wyłącznie do zgłaszania realnego zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.