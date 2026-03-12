Allegro może się bać. Amazon zainwestuje w Polsce aż 23 miliardy

Amazon zapowiedział kolejne duże inwestycje w Polsce. Firma planuje przeznaczyć ponad 23 miliardy złotych na rozwój w latach 2026-2028. Informacja ta pojawiła się przy okazji 5. rocznicy uruchomienia polskiej wersji platformy. Spółka podkreśla, że od 2012 roku zainwestowała u nas już ponad 45 miliardów złotych, rozwijając infrastrukturę, tworząc miejsca pracy oraz wspierając lokalnych przedsiębiorców.

Dalsza część tekstu pod wideo

Aż 75% Polaków robi zakupy online przynajmniej raz w miesiącu

Jednym z kluczowych elementów nowej strategii będzie uruchomienie kolejnego centrum logistycznego. W 2026 roku w Dobromierzu na Dolnym Śląsku ruszy nowoczesny magazyn o powierzchni około 200 000 m2. Obiekt ma zapewnić ponad tysiąc miejsc pracy, a w procesach logistycznych pracowników wspierać będzie ponad 5000 robotów. Będzie to już dwunaste centrum logistyczne Amazon działające w Polsce.

Decyzja ta wpisuje się w rosnący potencjał polskiego rynku e-commerce. Według danych Krajowej Izby Gospodarczej jego wartość w 2025 roku sięgnęła ok. 92 miliardów złotych, a prognozy wskazują na dalszy wzrost. Aż 75% Polaków deklaruje, że robi zakupy online przynajmniej raz w miesiącu, a ponad 70% bardziej ufa znanym platformom sprzedażowym.