Szukasz dobrego lekarza? Znajdziesz go na Allegro. I nie tylko jego
Allegro zaczynało jako serwis z ogłoszeniami w modelu aukcyjnym. Dziś ten gigant obsługuje oferty tysięcy sklepów i jest największą w Polsce platformą sprzedażową. Firma ma jednak ambicje na znacznie więcej.
Do tej pory za pomocą Allegro mogliśmy nabywać dobra materialne wszelkiej maści. Od paczki cukierków, po domy modułowe. I chociaż zakres ten już jest bardzo szeroki, to wkrótce będzie jeszcze szerszy. Jak powiedział prezes Allegro, Marcin Kuśmierz:
Poszerzamy portfolio produktów na marketplace o zupełnie nowe kategorie, o zupełnie nowe produkty oraz — co jest nowością — niedługo znajdą się również usługi. Będziemy testowali na przykład segment związany z turystyką, segment związany ze zdrowiem, co fantastycznie się łączy z ofertą już istniejących produktów w poszczególnych bliźniaczych kategoriach.
Allegro startuje z usługami
Kategorie związane z usługami mają pojawić się na Allegro w ciągu kilku najbliższych tygodni. Nie jest jednak jeszcze znany mechanizm ich sprzedaży. W końcu nie są one produktem, który wystarczy zapakować i wysłać do kupującego. Zamiast tego wymagają poświęcenia dłuższego czasu na ich realizację oraz dogadania terminu ich wykonania.
Tym samym prosty przycisk Kup Teraz w tym formacie może się najzwyczajniej nie sprawdzić. Z drugiej strony na pewno to będzie wielkie ułatwienie dla wszystkich tych, którzy szukają poszczególnych usług w sieci. Dzięki Allegro wszystko znajdzie się w jednym miejscu, często odpowiednio ocenione przez innych korzystających.