Play kusi nowością w Virgin Mobile. Dwie opcje do wyboru
Szukasz oferty komórkowej z eSIM? Play przygotował związaną z tym nowość, która ma zachęcić do wyboru abonamentu Virgin Mobile. Teraz wirtualną kartę można wyklikać w kilku krokach w eshopie operatora.
Play wprowadził nowość w ofercie Virgin Mobile, która znacząco ułatwi zakup i aktywację abonamentu. Operator zaktualizowała system zamówień internetowych, wprowadzając udogodnienie, na które czekało wielu użytkowników – przez internet można od razu wybrać eSIM.
Do wyboru: fizyczny SIM lub eSIM
Jak tłumaczy Play, do tej pory tylko niektóre oferty abonamentowe w eshopie Virgin Mobile pozwalały na wybór eSIM już na etapie zakupu. Teraz ta polityka ulega zmianie, a proces staje się znacznie bardziej elastyczny. Wszystkie oferty z abonamentem można wybrać zarówno z tradycyjną, fizyczną kartą SIM, jak i z wirtualną kartą eSIM. Ostateczną decyzję klient podejmuje wygodnie z poziomu koszyka zakupowego, dobierając wariant, jaki mu pasuje. Każdy plan abonamentowy Virgin Mobile kupiony online może teraz od razu działać jako eSIM.
Wybór eSIM podczas zakupów w internecie ma kilka zalet. Nie trzeba czekać na kuriera, ogranicza się też formalności do minimum. Cały proces odbywa się w pełni online. Po sfinalizowaniu zakupu specjalny kod QR trafia natychmiast na skrzynkę mailową użytkownika. Następnie wystarczy go jedynie zeskanować i zainstalować profil na kompatybilnym telefonie, dzięki czemu nowy numer działa praktycznie od razu.
Niezależnie od tego, czy klient zdecyduje się na fizyczną kartę, czy wirtualny standard eSIM, w abonamentach Virgin Mobile znajdzie te same sprawdzone benefity. Operator wymienia przede wszystkim miesięczny okres wypowiedzenia oraz duży zasięg sieci. Play kusi także rabatami na kolejne numery w grupie i rosnącymi paczkami gigabajtów za staż. Całość uzupełnia jeden miesiąc abonamentu gratis przy przeniesieniu numeru w wybranych ofertach, a także wygodna obsługa wszystkich posiadanych numerów bezpośrednio w aplikacji.