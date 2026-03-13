Play kusi nowością w Virgin Mobile. Dwie opcje do wyboru

Play wprowadził nowość w ofercie Virgin Mobile, która znacząco ułatwi zakup i aktywację abonamentu. Operator zaktualizowała system zamówień internetowych, wprowadzając udogodnienie, na które czekało wielu użytkowników – przez internet można od razu wybrać eSIM.

Do wyboru: fizyczny SIM lub eSIM

Jak tłumaczy Play, do tej pory tylko niektóre oferty abonamentowe w eshopie Virgin Mobile pozwalały na wybór eSIM już na etapie zakupu. Teraz ta polityka ulega zmianie, a proces staje się znacznie bardziej elastyczny. Wszystkie oferty z abonamentem można wybrać zarówno z tradycyjną, fizyczną kartą SIM, jak i z wirtualną kartą eSIM. Ostateczną decyzję klient podejmuje wygodnie z poziomu koszyka zakupowego, dobierając wariant, jaki mu pasuje. Każdy plan abonamentowy Virgin Mobile kupiony online może teraz od razu działać jako eSIM.

Wybór eSIM podczas zakupów w internecie ma kilka zalet. Nie trzeba czekać na kuriera, ogranicza się też formalności do minimum. Cały proces odbywa się w pełni online. Po sfinalizowaniu zakupu specjalny kod QR trafia natychmiast na skrzynkę mailową użytkownika. Następnie wystarczy go jedynie zeskanować i zainstalować profil na kompatybilnym telefonie, dzięki czemu nowy numer działa praktycznie od razu.