Play kusi nowością w Virgin Mobile. Dwie opcje do wyboru

Szukasz oferty komórkowej z eSIM? Play przygotował związaną z tym nowość, która ma zachęcić do wyboru abonamentu Virgin Mobile. Teraz wirtualną kartę można wyklikać w kilku krokach w eshopie operatora.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:01
2
Play wprowadził nowość w ofercie Virgin Mobile, która znacząco ułatwi zakup i aktywację abonamentu. Operator zaktualizowała system zamówień internetowych, wprowadzając udogodnienie, na które czekało wielu użytkowników – przez internet można od razu wybrać eSIM.

Do wyboru: fizyczny SIM lub eSIM

Jak tłumaczy Play, do tej pory tylko niektóre oferty abonamentowe w eshopie Virgin Mobile pozwalały na wybór eSIM już na etapie zakupu. Teraz ta polityka ulega zmianie, a proces staje się znacznie bardziej elastyczny. Wszystkie oferty z abonamentem można wybrać zarówno z tradycyjną, fizyczną kartą SIM, jak i z wirtualną kartą eSIM. Ostateczną decyzję klient podejmuje wygodnie z poziomu koszyka zakupowego, dobierając wariant, jaki mu pasuje. Każdy plan abonamentowy Virgin Mobile kupiony online może teraz od razu działać jako eSIM. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ramię JOBY Pan Tilt do głowic Spin
Ramię JOBY Pan Tilt do głowic Spin
0 zł
143.44 zł - najniższa cena
Kup teraz 143.44 zł
Pasek do Garmin Vivofit Junior 3 Marvel Iron Man Czerwony
Pasek do Garmin Vivofit Junior 3 Marvel Iron Man Czerwony
0 zł
109.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 109.99 zł
Smartring COLMI R02 21.3mm Czarny
Smartring COLMI R02 21.3mm Czarny
0 zł
80.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 80.99 zł
Wybór eSIM podczas zakupów w internecie ma kilka zalet. Nie trzeba czekać na kuriera, ogranicza się też formalności do minimum. Cały proces odbywa się w pełni online. Po sfinalizowaniu zakupu specjalny kod QR trafia natychmiast na skrzynkę mailową użytkownika. Następnie wystarczy go jedynie zeskanować i zainstalować profil na kompatybilnym telefonie, dzięki czemu nowy numer działa praktycznie od razu.

Niezależnie od tego, czy klient zdecyduje się na fizyczną kartę, czy wirtualny standard eSIM, w abonamentach Virgin Mobile znajdzie te same sprawdzone benefity. Operator wymienia przede wszystkim miesięczny okres wypowiedzenia oraz duży zasięg sieci. Play kusi także rabatami na kolejne numery w grupie i rosnącymi paczkami gigabajtów za staż. Całość uzupełnia jeden miesiąc abonamentu gratis przy przeniesieniu numeru w wybranych ofertach, a także wygodna obsługa wszystkich posiadanych numerów bezpośrednio w aplikacji.

Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
5399,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
7399,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
8699,00 zł
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Virgin Mobile
Źródła tekstu: Play