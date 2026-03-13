Orange Flex z ważnymi zmianami i darmowym Internetem bez limitu

Koniec Social Pass

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Orange musi usunąć usługi typu zero rating ze wszystkich planów. Zmiany obejmują subskrypcje kupione przed 27 sierpnia 2024 roku. W związku z tym użytkownicy Orange Flex stracą ostatecznie Social Pass oraz inne usługi tego typu.

Nowe Plany zamiast starych

Kolejna zapowiadana zmiana dotyczy Planów w Orange Flex. Klienci korzystający z ich starej wersji otrzymają nowe Plany w tej samej cenie. Oznacza to zwiększenie pakietów internetowych, zgodnie z tabelą poniżej.

Twój stary Plan Twój nowy Plan 45 GB za 35 zł 75 GB za 35 zł 80 GB za 50 zł 150 GB za 50 zł 150 GB za 80 zł UNLMTD (Internet bez limitu) za 80 zł Pokaż więcej

Bonus za samodzielną zmianę planu

Użytkownicy, którzy sami przejdą na nowe pakiety do 13 kwietnia 2026 roku, otrzymają od operatora dodatkowy prezent. Będzie to kod na 30 dni darmowego Internetu bez limitu. Można go wykorzystać w dowolnym momencie do końca 2026 roku. Kod zostanie wysłany w aplikacji w ciągu 72 godzin od zmiany planu. Za każdy Plan z Social Passem, który zostanie zmieniony na nowy, użytkownik dostanie osobny kod.

Brak samodzielnej zmiany spowoduje automatyczne przełączenie na nowe warunki po 13 kwietnia 2026 roku. W takiej sytuacji klient straci jednak możliwość odebrania darmowego miesiąca Internetu bez limitu.