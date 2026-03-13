Orange Flex z ważnymi zmianami i darmowym Internetem bez limitu

Pomarańczowy operator ogłosił duże zmiany w ofercie dla użytkowników starszych planów subskrypcyjnych Orange Flex. To koniec Social Pass i innych usług zero rating, ale w zamian będą większe pakiety danych.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 18:34
Koniec Social Pass

Zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Orange musi usunąć usługi typu zero rating ze wszystkich planów. Zmiany obejmują subskrypcje kupione przed 27 sierpnia 2024 roku. W związku z tym użytkownicy Orange Flex stracą ostatecznie Social Pass oraz inne usługi tego typu.

Nowe Plany zamiast starych

Kolejna zapowiadana zmiana dotyczy Planów w Orange Flex. Klienci korzystający z ich starej wersji otrzymają nowe Plany w tej samej cenie. Oznacza to zwiększenie pakietów internetowych, zgodnie z tabelą poniżej.

Twój stary Plan Twój nowy Plan
45 GB za 35 zł 75 GB za 35 zł
80 GB za 50 zł 150 GB za 50 zł
150 GB za 80 zł UNLMTD (Internet bez limitu) za 80 zł
Bonus za samodzielną zmianę planu

Użytkownicy, którzy sami przejdą na nowe pakiety do 13 kwietnia 2026 roku, otrzymają od operatora dodatkowy prezent. Będzie to kod na 30 dni darmowego Internetu bez limitu. Można go wykorzystać w dowolnym momencie do końca 2026 roku. Kod zostanie wysłany w aplikacji w ciągu 72 godzin od zmiany planu. Za każdy Plan z Social Passem, który zostanie zmieniony na nowy, użytkownik dostanie osobny kod.

Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
5399,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
7399,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
8699,00 zł

Brak samodzielnej zmiany spowoduje automatyczne przełączenie na nowe warunki po 13 kwietnia 2026 roku. W takiej sytuacji klient straci jednak możliwość odebrania darmowego miesiąca Internetu bez limitu.

Jeśli nie akceptujesz tych zmian, przysługuje Ci prawo do wypowiedzenia Umowy do dnia wejścia w życie tych zmian

przypomina Orange w komunikacie
orange uke Orange Flex Social Pass zmiany w Orange zmiany w Orange Flex
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Orange