Oprogramowanie księgowe ma stać za falą samobójstw. Ruszyło śledztwo

Czy aplikacja może zabić albo nakłonić kogoś do odebrania sobie życia? Okazuje się, że tak. I nie mowa tu o agencie AI.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:14
To nie jest jedna z tych sytuacji, w której agent AI namawia ludzi, którzy już mają myśli samobójcze do odebrania sobie życia. Zamiast tego mowa jest o zwykłym oprogramowaniu księgowym. I chociaż brzmi to absurdalnie, to tragedia, do której doszło, nie jest zbyt wdzięcznym tematem do żartów. Otóż życie odebrało sobie 13 osób, a policja zastanawia się nad postawieniem zarzutu dotyczącego morderstwa korporacyjnego.

Śmiercionośna księgowość

W latach 1999-2015 ponad 900 pracowników brytyjskich urzędów pocztowych zostało oskarżonych o kradzież, oszustwo i fałszowanie księgowości. Mieliśmy więc istną falę nieuczciwych pracowników pocztowych, z czego 236 osób zostało skazanych na karę więzienia. Oczywiście wszyscy twierdzili, że są niewinni. I co najbardziej przerażające, wszyscy oni mieli rację. Niestety, 13 osób nie wytrzymało presji i odebrało sobie życie.

Okazało się, że zawinił system Horizon. Jest to oprogramowanie, które było używane w brytyjskich urzędach pocztowych, który był podatny na błędy, przez co dochodziło do rozbieżności. Niestety jego producent, który był świadomy, czyli Fujitsu nie zareagował. Co gorsza, sama Poczta upierała się, że system jest niezawodny i widziała winę jedynie w pracownikach. 

Odpowiedzialność

Obecnie trwa śledztwo mające na celu odnalezienie i ukaranie winnych tego stanu rzeczy. Brytyjska Policja zamierza postawić zarzut zabójstwa korporacyjnego. To ma polegać na utracie życia przez osoby na skutek rażących zaniedbań ze strony korporacji. Najprawdopodobniej głównymi oskarżonymi będą powiązani ze sprawą decydenci piastujący wysokie stanowiska w Fujitsu i brytyjskiej Poczcie. 

Warto także dodać, że wszyscy niewinnie oskarżeni mają już oczyszczone imię, a obecnie trwa wypłacanie odszkodowań i zadośćuczynień za poniesione straty i czas spędzony za kratami. Jak widać informatyzacja urzędów nie zawsze przebiegała tak, jak powinna. 

Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: COMPUTERWORLD