Rzadkie nowotwory i poronienia. Amazon stał się mimowolnym katalizatorem tragedii

Chodzi tu o tragedię, która ma miejsce w hrabstwie Morrow w amerykańskim stanie Oregon. Odnotowano tam niepokojąco wysoką liczbę rzadkich nowotworów, zwłaszcza u osób starszych, oraz niezwykle wysoką liczbę poronień. Problemy te zaczęły narastać wraz z powstawaniem nowych centrów danych Amazona. Mogłoby się wydawać, że to właśnie one za nimi stoją. To jednak nie jest takie proste, a główną winę ponoszą... sami mieszkańcy.

Amazon mimowolnym katalizatorem tegedii

Otóż lokalne gospodarstwa rolne stosują niebotyczne ilości nawozów i środków ochrony roślin, co powoduje skarzenie środowiska. Natomiast Amazon do chłodzenia swoich centrów danych zużywa olbrzymie ilości wody gruntowej. Wraz z ubywaniem wody z warstw wodonośnych niejako z góry zasysana jest woda skażona przez produkcję rolną i do niej trafia.