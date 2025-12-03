Wiadomości

Rzadkie nowotwory i poronienia. Amazon stał się mimowolnym katalizatorem tragedii

Pamiętajcie, że to nie katalizator jest przyczyną danych wydarzeń, a jedynie czymś, co je przyśpiesza.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:20
2
Chodzi tu o tragedię, która ma miejsce w hrabstwie Morrow w amerykańskim stanie Oregon. Odnotowano tam niepokojąco wysoką liczbę rzadkich nowotworów, zwłaszcza u osób starszych, oraz niezwykle wysoką liczbę poronień. Problemy te zaczęły narastać wraz z powstawaniem nowych centrów danych Amazona. Mogłoby się wydawać, że to właśnie one za nimi stoją. To jednak nie jest takie proste, a główną winę ponoszą... sami mieszkańcy.

Amazon mimowolnym katalizatorem tegedii

Otóż lokalne gospodarstwa rolne stosują niebotyczne ilości nawozów i środków ochrony roślin, co powoduje skarzenie środowiska. Natomiast Amazon do chłodzenia swoich centrów danych zużywa olbrzymie ilości wody gruntowej. Wraz z ubywaniem wody z warstw wodonośnych niejako z góry zasysana jest woda skażona przez produkcję rolną i do niej trafia. 

Efekt? Lokalne normy dotyczące azotanów są przekroczone aż 10-krotnie. Dotyczy to także innych szkodliwych substancji. I chociaż proces ten został znacznie przyśpieszony przez Amazona, to warto pamiętać, że te zanieszczyszenia już były obecne w glebie i dostawały się do wody pitnej. Dodatkowo szkodliwe substancje nie pochodzą od serwerów giganta. Tym samym problemem nie są one, a nadmierne stosowanie środków ochrony i pielęgnacji roślin w amerykańskich uprawach.

Image
telepolis
amazon zdrowie nowotwory rolnictwo
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: TechSpot