T-Mobile rozdaje kasę. Odbierz prezent i pędź do Żabki

Bonus za staż w T-Mobile na kartę

T-Mobile ruszył właśnie z nową akcją promocyjną, która powinna ucieszyć bywalców popularnej sieci sklepów z zielonym logo. Operator postanowił nagrodzić swoich lojalność klientów. W ramach oferty "E-bon 10 zł do sklepów sieci Żabka za staż" Magentowi rozdają kody o wartości 10 złotych. Akcja startuje 3 grudnia 2025 roku i potrwa do 12 grudnia. Jest jednak jeden haczyk – pula nagród może wyczerpać się wcześniej. Kto pierwszy, ten lepszy.

Promocja skierowana jest do użytkowników T-Mobile na kartę, którzy korzystają z taryfy GO!. Nie jest to jednak oferta dla "świeżaków". Aby załapać się na darmową dychę, twój numer musi być aktywny w sieci od minimum 3 miesięcy. To ukłon w stronę tych, którzy są z operatorem nieco dłużej.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Staż to nie wszystko. T-Mobile sprawdza też twoją aktywność w poprzednim miesiącu. Regulamin mówi jasno: bonus należy się tym, którzy w okresie od 1 do 30 listopada 2025 roku wydali na usługi telekomunikacyjne co najmniej 10 zł.

Mogła to być aktywacja jakiegoś pakietu albo po prostu wydzwonienie tej kwoty z konta głównego. Jeśli twój telefon leżał w szufladzie i tylko odbierał połączenia, niestety obejdziesz się smakiem.

Procedura odbioru nagrody jest banalnie prosta. Nie trzeba logować się do żadnych aplikacji ani klikać w skomplikowane linki. Wystarczy wysłać bezpłatny SMS o treści TAK na numer 80405. Masz na to czas do 12 grudnia. W odpowiedzi operator prześle ci unikalny kod e-bonu.

Na to trzeba uważać

Otrzymany kod to po prostu bon towarowy o wartości 10 zł. Możesz nim zapłacić za dowolny produkt w stacjonarnych sklepach Żabka. Ważne jest jednak, aby pamiętać o terminach. Kod będzie ważny nieco dłużej niż sama promocja, bo aż do 31 stycznia 2026 roku. Po tej dacie przepadnie bezpowrotnie.

Pamiętaj też o specyfice takich bonów. Jest on jednorazowy. Jeśli zrobisz zakupy za 8 złotych, sklep nie wyda ci 2 złotych reszty – różnica przepada. Lepiej więc wrzucić do koszyka coś ekstra i przekroczyć te 10 złotych. Wtedy po prostu dopłacisz różnicę gotówką lub kartą.

Kod pokaż kasjerowi przed zatwierdzeniem transakcji. Promocja działa w zwykłych sklepach stacjonarnych, ale nie skorzystasz z niej w sklepach autonomicznych Nano ani w sklepach mobilnych. Na jeden numer telefonu możesz zgarnąć tylko jeden bon.