T-Mobile powiększył zasięg. 5G w nowych miejscowościach
T-Mobile nie zwalnia tempa i konsekwentnie rozbudowuje 5G w paśmie C. Nowy standard sieci mobilnej dotarł do trzech kolejnych miejscowości, operator polepszył też zasięg w miastach już wcześniej objętych 5G Bardziej. Łączna liczba stacji bazowych przekroczyła 4500.
T-Mobile co tydzień chwali się zwiększającym się zasięgiem sieci 5G w paśmie C, czyli inaczej 5G Bardziej. Pierwsze dni grudnia przyniosły całkiem ładny wynik 27 stacji bazowych z włączonym 5G w paśmie C. Dla porównania tydzień temu operator mówił o 28 stacjach zmodernizowanych do standardu 5G, więc utrzymuje podobne, stałe tempo.
Ostatnie dni przyniosły poprawę zasięgu w miastach, gdzie 5G Bardziej działało już wcześniej – w Bielsku-Białej, Gliwicach, Kielcach, Legnicy, Łomży, Szczyrku, Świdniku oraz Żaganiu. T-Mobile dotarł też z sygnałem do trzech nowych miejscowości: Chełmka, Goczałkowic-Zdroju i Łazisk Górnych.
Odkryj streaming w jeszcze wyższej rozdzielczości, rozrywkę dostępną na wyciągnięcie ręki i jeszcze łatwiejszy kontakt z bliskimi! Te możliwości zagościły właśnie w nowych miejscowościach! A to wszystko dzięki naszej szybszej sieci 5G T-Mobile
Obecnie w magentowej sieci działa już 4517 stacji bazowych 5G w paśmie C. Z sygnałem 5G Bardziej operator dociera już do ponad połowy populacji Polski. Na przekroczenie pułapu 5 tys. stacji bazowych z 5G w paśmie C w tym roku już nie ma raczej szans, jednak prawdopodobnie T-Mobile osiągnie ten wynik w styczniu 2026 r.
T-Mobile Polska zapewnia dostęp do szybkiego 5G w zakresach 3,7-3,8 GHz. Usługa 5G Bardziej w paśmie C gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Operator rozbudowuje też zasięgowe 5G w paśmie 700 MHz, a na koniec trzeciego kwartału miał 328 stacji z obsługą tego standardu.