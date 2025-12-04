Orange z nietypową nowością. Ruszyła usługa KlikAI

Od dziś przedsiębiorcy mogą w kilka minut stworzyć swoją firmową stronę internetową. Pomarańczowy operator udostępnia usługę KlikAI, opartą na sztucznej inteligencji.

Nowy produkt skierowany jest do średnich i małych firm oraz jednoosobowych działalności. Dzięki KlikAI można łatwo stworzyć własną stronę i zaistnieć w sieci. Orange przekonuje, że to dobry sposób na promocję dla niewielkich biznesów (jak np. doradztwo, warsztat samochodowy, piekarnia, salon kosmetyczny czy rękodzielnicy i rzemieślnicy).

W KlikAI z Orange wystarczy wypełnić krótką ankietę z 3 polami: nazwa firmy, adres e‑mail i 3-4 zdaniowy opis działalności. Nie są potrzebne umiejętności informatyczne, ani zaplecze techniczne. Sztuczna inteligencja w kilka minut przygotowuje stronę: stworzy teksty, grafiki, zdjęcia oraz logo firmy.

Nowa witryna ma kilka użytecznych funkcji: oznaczenie na mapie lokalizacji działalności, dostęp do mediów społecznościowych oraz do bazy zdjęć. Klient może stworzyć nielimitowaną liczbę kont e‑mail, w ramach 10 GB przestrzeni dyskowej. Po akceptacji projektu użytkownik może stale zmieniać treści i układ w prostym edytorze.

Orange zadbał też o sprawy cyberbezpieczeństwa. Powstałe strony korzystają ze sprawdzonych zabezpieczeń (certyfikat SSL), mają automatyczne kopie zapasowe i działają na polskich serwerach.