Wiadomości

Orange z nietypową nowością. Ruszyła usługa KlikAI

KlikAI to nowa usługa w Orange, dość nietopowa, jak na operatora telekomunikacyjnego. Dzięki niej można w kilka minut wyklikać stronę internetową. Oferta skierowana jest do klientów biznesowych.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:04
1
Od dziś przedsiębiorcy mogą w kilka minut stworzyć swoją firmową stronę internetową. Pomarańczowy operator udostępnia usługę KlikAI, opartą na sztucznej inteligencji. 

Nowy produkt skierowany jest do średnich i małych firm oraz jednoosobowych działalności. Dzięki KlikAI można łatwo stworzyć własną stronę i zaistnieć w sieci. Orange przekonuje, że to dobry sposób na promocję dla niewielkich biznesów (jak np. doradztwo, warsztat samochodowy, piekarnia, salon kosmetyczny czy rękodzielnicy i rzemieślnicy). 

W KlikAI z Orange wystarczy wypełnić krótką ankietę z 3 polami: nazwa firmy, adres e‑mail i 3-4 zdaniowy opis działalności. Nie są potrzebne umiejętności informatyczne, ani zaplecze techniczne. Sztuczna inteligencja w kilka minut przygotowuje stronę: stworzy teksty, grafiki, zdjęcia oraz logo firmy. 

Nowa witryna ma kilka użytecznych funkcji: oznaczenie na mapie lokalizacji działalności, dostęp do mediów społecznościowych oraz do bazy zdjęć. Klient może stworzyć nielimitowaną liczbę kont e‑mail, w ramach 10 GB przestrzeni dyskowej. Po akceptacji projektu użytkownik może stale zmieniać treści i układ w prostym edytorze. 

Orange zadbał też o sprawy cyberbezpieczeństwa. Powstałe strony korzystają ze sprawdzonych zabezpieczeń (certyfikat SSL), mają automatyczne kopie zapasowe i działają na polskich serwerach. 

Usługa skierowana jest do klientów biznesowych Orange, jak i innych operatorów. Koszt miesięczny wynosi od 39 zł+VAT. Nie są pobierane dodatkowe opłaty aktywacyjne. 

Image
telepolis
orange sztuczna inteligencja hosting strony internetowe KlikAI
Zródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Orange
Źródła tekstu: Orange