Intel zmienia plany. Dział sieciowy nie zostanie sprzedany

Intel niespodziewanie zmienił plany wobec swojego działu sieci i komunikacji (NEX). Według ustaleń agencji Reuters firma zakończyła analizę strategicznych opcji i uznała, że sprzedaż jednostki przyniosłaby mniejsze korzyści niż jej dalszy rozwój. To zwrot względem wcześniejszych rozważań o możliwym zbyciu lub wydzieleniu tego segmentu działalności.

NEX generuje ponad 1,6 miliarda dolarów przychodów

W oficjalnym oświadczeniu Niebiescy podkreślają, że utrzymanie NEX pozwala ściślej łączyć układy scalone, oprogramowanie i całe systemy, co ma przełożyć się na mocniejszą ofertę w obszarach AI, centrów danych i urządzeń brzegowych. Chociaż nazwa NEX nie jest tak znana jak Intel Core czy Xeon, sam dział ma dla firmy strategiczne znaczenie.

W ramach NEX powstają m.in. układy IPU dla infrastruktury serwerowej, kontrolery Ethernet i Wi-Fi, przełączniki oraz programowalne jednostki łączności. To sprzęt obecny od zwykłych PC po rozbudowane platformy telekomunikacyjne. Ważną częścią działalności jest też oprogramowanie zarządzające ruchem, bezpieczeństwem i administracją zdalną.

Dzięki temu Intel może zwiększać swój udział w gotowych systemach - od pakietów CPU z kontrolerami sieciowymi w laptopach po kompleksowe zestawy dla serwerów, gdzie obok procesora mogą znaleźć się trzy kontrolery Ethernet, IPU i dedykowane oprogramowanie.

Sprzedaż NEX mogła przynieść Intelowi szybkie zastrzyki kapitału, zwłaszcza że segment nie notował ostatnio dynamicznych wzrostów. Sytuację zmieniło jednak pozyskanie zewnętrznego finansowania. Firma otrzymała 8,9 miliarda dolarów wsparcia od rządu USA w zamian za 8,9% udziałów, do tego 2 miliardów od SoftBanku oraz 5 miliardów od NVIDII.