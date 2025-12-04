Nubia Fold: rozkładany smartfon o połowę tańszy niż Galaxy Z Fold7

Nubia ma coraz większe ambicje, by mocniej zaistnieć na rynku składanych telefonów, konkurując z Samsungiem czy Honorem. Atutem nowych modeli mają być niskie ceny, choć nie brakuje im też nic pod względem specyfikacji.

Nubia Fold

Nubia Fold otrzymała dwa ekrany OLED: główny 8 cali o rozdzielczości 2480 x 2200 pikseli oraz 6,5‑calowy wyświetlacz zewnętrzny 2748 x 1172 pikseli. Ciekawy jest tryb półotwarty, który pozwala używać obu ekranów niezależnie.

Złożony smartfon ma 11,1 mm grubości, otwarty 5,4 mm, waży 249 g, oferuje odporność na pył i zachlapania zgodnie z normą IP54, a za wydajność odpowiada układ Snapdragon 8 Elite wspierany przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Łączność zapewniają moduły 5G (nanoSIM + eSIM), Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC i FeliCa.

Zestaw aparatów obejmuje główną jednostkę 50 Mpix, ultraszerokokątną 50 Mpix oraz aparat makro 5 Mpix. Są też dwa aparaty do selfie o rozdzielczości 20 Mpix, a fotograficzne funkcje AI pomagają w zdjęciach nocnych, portretach, ujęciach grupowych i automatycznej korekcji kadrów.

Energię dostarcza akumulator 6560 mAh z ładowaniem 55 W. Wszystkim dyryguje Android 15 z bogatym zestawem funkcji AI.

Nubia Flip3

Nubia Flip3 to klapkowy składak z głównym ekranem OLED o przekątnej 6,9 cala, rozdzielczości 2790 × 1188 pikseli i odświeżaniu 120 Hz. Na klapce znalazł się panel OLED o przekątnej 4 cale w rozdzielczości 1200 × 1092. Obudowa z aluminiową ramką ma 7,5 mm grubości po otwarciu i 15,9 mm po złożeniu, a całość waży 187 g. Trzecia generacja wzmocnionego zawiasu ma zapewniać 300 tys. cykli otwarcia i zamknięcia, przy zachowaniu szczelności IP54.

Silnikiem napędowym modelu Flip3 jest układ MediaTek Dimensity 7400X, wspierany przez 6 GB RAM-u i 128 GB pamięci masowej. Jak w Foldzie, także i we Flipie3 otrzymujemy solidny zestaw funkcji komunikacyjnych: 5G (nanoSIM + eSIM), Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC i FeliCa.

Sekcję foto tworzy zestaw aparatów Neovision AI Camera: 50 Mpix i 12 Mpix z tyłu praz 32 Mpix z przodu. Za czas pracy telefonu odpowiada akumulator 4610 mAh, a całością zarządza Android 15 z dodatkami AI.

Ceny i dostępność