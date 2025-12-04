Tani, a dość wydajny. Tego laptopa do gier od MSI kupisz za 3299 zł

Kiedy mowa jest o budżetowym zestawie do gier, to zawsze wpada przynajmniej jedna osoba z gatunku PC Master Race i narzeka, że minimum to flagowa karta graficzna, lub przynajmniej taka o jedną półkę niżej. Jednak statystyki Steam pokazują, że typowy gracz korzysta ze specyfikacji, którą można nazwać średnią, a wiele osób siedzi na budżetowych konstrukcjach sprzed wielu lat. I chociaż oznacza to, że suwaki jakości będą bliższe lewej, niż prawej stronie, to wciąż lepsza taka gra, niż obchodzenie się smakiem.

MSI Cyborg 15 A13VE-1882PL

MSI Cyborg 15 A13VE-1882PL to laptop przemyślany. Nic się tu nie wybija ani na plus, ani nie jest dla niego ciężarem. Ekran to 15,6-calowa matryca Full HD, bo podzespoły pozwolą na wygodną grę właśnie w takiej rozdzielczości. Natomiast odświeżanie 144 Hz sprawi, że nie będziemy odstawać w tytułach sieciowych.

Sercem laptopa jest ośmiordzeniowy i dwunastowątkowy układ Intel Core i5-13420H, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 5200 MHz w dwóch bankach po 8 GB. Gry natomiast zmieścimy na 512 GB dysku NVMe 4.0. I to chyba jest jedyny element, który z czasem będzie warto wymienić.