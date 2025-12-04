Lepton ma przenieść aplikacje Linuxa na Androida. W tym Protona

Proton pozwala na uruchamianie programów z Windowsa na Linuksie bez emulacji, a za pomocą translacji. To samo ma robić Fex dla aplikacji z procesorów x86-64 na ARM. Do tego równania dochodzi właśnie Lepton. Jego cel jest prosty: uruchamianie gier z Androida na SteamOS.

Dalsza część tekstu pod wideo

Lepton od Valve

Oczywiście ma to się opierać na translacji, a nie emulacji. Można jednak zadać pytanie: po co? No cóż, przede wszystkim dla Steam Frame, czyli gogli VR, którym dostęp do bogatej biblioteki gier i aplikacji z Androida raczej nie zaszkodzi. W końcu warto mieć w tego typu urządzeniu nieco mniej zasobożerne aplikacje.