Lepton ma przenieść aplikacje Linuxa na Androida. W tym Protona

Lepton będzie swego rodzaju przeciwieństwem Fexa. A wszystko po to, aby nie kodować nadaremno.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
18:53
Proton pozwala na uruchamianie programów z Windowsa na Linuksie bez emulacji, a za pomocą translacji. To samo ma robić Fex dla aplikacji z procesorów x86-64 na ARM. Do tego równania dochodzi właśnie Lepton. Jego cel jest prosty: uruchamianie gier z Androida na SteamOS.

Lepton od Valve

Oczywiście ma to się opierać na translacji, a nie emulacji. Można jednak zadać pytanie: po co? No cóż, przede wszystkim dla Steam Frame, czyli gogli VR, którym dostęp do bogatej biblioteki gier i aplikacji z Androida raczej nie zaszkodzi. W końcu warto mieć w tego typu urządzeniu nieco mniej zasobożerne aplikacje.

Kolejna kwestia mogą być konsole ARM ze SteamOS. I chociaż samo Valve twierdzi, że nad niczym takim nie pracuje, tak firma przyznała, że są firmy zainteresowane ich systemem. Tym samym system ten mógłby wyprzeć Androida z konsol przenośnych ARM, skąd z kolei Android obecnie wyprzedza własnościowe dystrybucje Linuxa poszczególnych firm. 
Tym samym połączenie Fexa i Leptopna w takim urządzeniu sprawiłoby, że taka konsola uruchomi zarówno popularne emulatory konsol, gry z PC, oraz gry z Androida, z czego te ostanie będą łaskawsze dla baterii. A wszystko to w sumie znajdziemy w Steam Frame, które dzięki temu mogą być najciekawszym zestawem VR na rynku.

