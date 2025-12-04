Lepton ma przenieść aplikacje Linuxa na Androida. W tym Protona
Lepton będzie swego rodzaju przeciwieństwem Fexa. A wszystko po to, aby nie kodować nadaremno.
Proton pozwala na uruchamianie programów z Windowsa na Linuksie bez emulacji, a za pomocą translacji. To samo ma robić Fex dla aplikacji z procesorów x86-64 na ARM. Do tego równania dochodzi właśnie Lepton. Jego cel jest prosty: uruchamianie gier z Androida na SteamOS.
Lepton od Valve
Oczywiście ma to się opierać na translacji, a nie emulacji. Można jednak zadać pytanie: po co? No cóż, przede wszystkim dla Steam Frame, czyli gogli VR, którym dostęp do bogatej biblioteki gier i aplikacji z Androida raczej nie zaszkodzi. W końcu warto mieć w tego typu urządzeniu nieco mniej zasobożerne aplikacje.
Kolejna kwestia mogą być konsole ARM ze SteamOS. I chociaż samo Valve twierdzi, że nad niczym takim nie pracuje, tak firma przyznała, że są firmy zainteresowane ich systemem. Tym samym system ten mógłby wyprzeć Androida z konsol przenośnych ARM, skąd z kolei Android obecnie wyprzedza własnościowe dystrybucje Linuxa poszczególnych firm.
Tym samym połączenie Fexa i Leptopna w takim urządzeniu sprawiłoby, że taka konsola uruchomi zarówno popularne emulatory konsol, gry z PC, oraz gry z Androida, z czego te ostanie będą łaskawsze dla baterii. A wszystko to w sumie znajdziemy w Steam Frame, które dzięki temu mogą być najciekawszym zestawem VR na rynku.