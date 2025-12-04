Szwedzi prezentują przewiewnego olbrzyma. Pomieści wszystko

Fractal, czyli szwedzki producent podzespołów komputerowych klasy premium, rozszerza portfolio. Rodzina obudów Epoch, która debiutowała na rynku w lipcu tego roku, doczekała się większego wariantu - Epoch XL. Ogólny projekt pozostaje bez zmian, stawiając na elegancki design i dobrą cyrkulację powietrza, ale teraz w środku zmieścimy większe części.

Sugerowane ceny w Polsce zaczynają się od około 535 złotych

Fractal Epoch XL to konstrukcja o wymiarach 606 x 353 x 602 milimetrów i masie 11,6 kilograma, którą wykonano ze stali i hartowanego szkła. Wewnątrz zamontujemy płyty główne E-ATX, ATX, Micro ATX i Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 176 milimetrów oraz karty graficzne o długości do 425 milimetrów. Dla nośników przewidziano po dwa miejsca w standardzie 3,5" i 2,5".

W przypadku wentylacji zainstalujemy do siedmiu wentylatorów - trzy 140-/120-milimetrowe na froncie, dwa 180-/140-milimetrowe lub trzy 120-milimetrowe na górze i jeden mniejszy z tyłu. W przypadku chłodzeń wodnych mowa o radiatorach o długości do 360 milimetrów. Producent daje nam trzy "śmigła" 140-milimetrowe z serii Momentum.

Panel I/O znalazł się na górze, blisko przedniej krawędzi. Gości on jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, złącze audio i włącznik.

Opisywane obudowy lada moment trafią do sprzedaży. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała oraz trzy warianty - zabudowany bok, lekko przyciemnione okno oraz mocniej przyciemnione okno plus ARGB LED. Sugerowane ceny wyglądają następująco: