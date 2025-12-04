Szwedzi prezentują przewiewnego olbrzyma. Pomieści wszystko
Składasz nowy komputer, który oparty będzie na topowych częściach? Nie lubisz, krzykliwej, gamingowej stylistyki? Nie ma problemu.
Fractal, czyli szwedzki producent podzespołów komputerowych klasy premium, rozszerza portfolio. Rodzina obudów Epoch, która debiutowała na rynku w lipcu tego roku, doczekała się większego wariantu - Epoch XL. Ogólny projekt pozostaje bez zmian, stawiając na elegancki design i dobrą cyrkulację powietrza, ale teraz w środku zmieścimy większe części.
Sugerowane ceny w Polsce zaczynają się od około 535 złotych
Fractal Epoch XL to konstrukcja o wymiarach 606 x 353 x 602 milimetrów i masie 11,6 kilograma, którą wykonano ze stali i hartowanego szkła. Wewnątrz zamontujemy płyty główne E-ATX, ATX, Micro ATX i Mini ITX; wieżowe chłodzenia procesora o wysokości do 176 milimetrów oraz karty graficzne o długości do 425 milimetrów. Dla nośników przewidziano po dwa miejsca w standardzie 3,5" i 2,5".
W przypadku wentylacji zainstalujemy do siedmiu wentylatorów - trzy 140-/120-milimetrowe na froncie, dwa 180-/140-milimetrowe lub trzy 120-milimetrowe na górze i jeden mniejszy z tyłu. W przypadku chłodzeń wodnych mowa o radiatorach o długości do 360 milimetrów. Producent daje nam trzy "śmigła" 140-milimetrowe z serii Momentum.
Panel I/O znalazł się na górze, blisko przedniej krawędzi. Gości on jedno USB 3.2 Gen 2 typu C, dwa USB 3.2 Gen 1 typu A, złącze audio i włącznik.
Opisywane obudowy lada moment trafią do sprzedaży. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - czarna i biała oraz trzy warianty - zabudowany bok, lekko przyciemnione okno oraz mocniej przyciemnione okno plus ARGB LED. Sugerowane ceny wyglądają następująco:
- Fractal Epoch XL Black Solid - około 535 złotych
- Fractal Epoch XL Black TG Light tint - około 535 złotych
- Fractal Epoch XL White TG Clear tint - około 535 złotych
- Fractal Epoch XL Black TG RGB Light tint - około 625 złotych
- Fractal Epoch XL White TG RGB Clear tint - około 625 złotych