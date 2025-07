Fractal Epoch debiutuje. To solidna i przewiewna obudowa

Fractal to jeden z bardziej rozpoznawalnych europejskich producentów sprzętu komputerowego. Firma słynie z eleganckiego wzornictwa, dbałości o detale i doskonałej cyrkulacji powietrza . A najnowsza propozycja - seria Epoch - to rozwiązanie dla graczy i entuzjastów, którzy cenią sobie zarówno wydajność, jak i estetykę.

Opisywana obudowa startuje z ceną od około 495 złotych

Fractal Epoch to obudowa typu Mid Tower o wymiarach 447 x 215 x 469 mm i masie około 7,9 kg. Wykonano ją ze stali, tworzywa sztucznego oraz hartowanego szkła. W środku zmieszczą się płyty główne w formacie ATX, Micro ATX lub Mini ITX, karty graficzne o długości do 372 mm, chłodzenia procesora o wysokości do 170 mm, a także zasilacze o długości do 155 mm (lub 255 mm po usunięciu klatki HDD).