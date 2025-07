Plus przecenia smartfony. Zniżki sięgają 1000 zł

Mocna przecena flagowców

Plus uruchomił kolejną edycję kampanii Wakacyjne wyprzedaże . I to z przytupem. Ceny smartfonów lecą ostro w dół, w niektórych przypadkach nawet o tysiąc złotych . Tyle właśnie można zaoszczędzić na zakupie takich modeli, jak Samsung Galaxy S24 FE, Realme GT6 czy Xiaomi 15 Ultra.

Samsung Galaxy S24 FE to model stworzony z myślą o wymagających fanach tej marki. Ma świetny ekran AMOLED, mocny procesor Exynos 2400e i wodoodporną obudowę. W Plusie wariant 8/128 GB kosztuje teraz 2199 zł (199 zł na start + 12 rat po 166,65 zł), czyli aż o 1000 zł mniej niż ostatnio.

Realme GT 6 też tanieje o tyle samo. To "pogromca flagowców" z ogromnym ekranem 6,78" i odświeżaniem 120 Hz. Wersja 16/512 GB kosztuje tyle samo co Galaxy – 2199 zł (199 zł na start i 12 rat po 166,65 zł). Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 3199 zł.