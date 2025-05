Realme 14 5G zaskakuje. Jest tani, ale wymiata (test)

Realme 14 5G 0 opinii Realme 14 5G 0 opinii Ekran 6.67" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.3 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Realme 14 5G zadebiutował w Polsce w połowie kwietnia, od razu wchodząc do sprzedaży. Cena za wariant 12 + 256 GB ustalona została na 1599 zł (a teraz w majowej promocji - 1299 zł), model 8 + 256 GB kosztuje natomiast 1499 zł. Numerowe Realme wcześniejszych generacji były nieco tańsze (np. wprowadzony rok temu Realme 12 5G poza promocją oznaczał wydatek 1399 zł), ale to nie do końca porównywalne konstrukcje. Czternastki wprowadzają kilka nowych elementów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Nowością w Realme 14 5G jest przede wszystkim akcent gamingowy – producent przedstawia ten telefon jako model dla mniej zasobnych graczy.

Realme 14 5G: wygląd i ergonomia

Realme 14 5G jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: srebrnej, brązowej i różowej. Do nas trafiła ta pierwsza, którą wyróżnia wzornictwo w stylu „zbroi mecha” – co ma podkreślać gamingowy styl telefonu. Dwa pozostałe warianty to z kolei opcja dla tradycjonalistów, którzy preferują bardziej klasyczny wygląd telefonu.

Tył obudowy wersji srebrnej ma satynowe, mocno połyskujące wykończenie, a w oczy rzucają się zdobienia w cybernetycznym stylu podkreślane przez dwa pomarańczowe elementy, w tym boczny przycisk na obudowie. Wszystko uzupełnia okrągła, biała dioda na wyspie aparatów – Pulsie Light – która zapewnia dodatkowe powiadomienie, np. podczas nadchodzących połączeń telefonicznych. Opcji konfiguracja tego światła jest jednak niewiele.

Trochę kojarzy się to z gamingowymi telefonami Redmagic, jednak z jedną, istotną różnicą – w Realme 14 5G te detale są o wiele mniej finezyjne, są po prostu namalowane na obudowie. Szczerze mówiąc, różnica jest kosmiczna na niekorzyść Realme, ale wynika to oczywiście z różnic w cenach. Sytuacji nie poprawia również plastikowy, nieco zbyt śliski tył telefonu, a całość wygląd trochę zabawkowo. Dla dziecka czy nastolatka taki sprzęt będzie ok, ale starsi fani mobilnego gamingu już chociażby z tego względu będą zapewne chcieli wybrać jakiś droższy model.

Plusem Realme 14 5G jest to, że mimo sporych rozmiarów jest stosunkowo lekki (196 g) i płaski (7,97 mm), więc dobrze leży w dłoni. Boczne ramki telefonu są równe i kanciaste na krawędziach, ale rogi obudowy są zaokrąglone, więc w sumie ergonomia na co dzień, jak i w trakcie grania jest bez zarzutu.

Mocnym atutem telefonu jest wytrzymałość na wnikanie pyłu i wody określana trzema normami IP69, IP68 i IP66. W rtm segmencie cenowym to jeszcze rzadkość i zdecydowany plus.

Ekran i jakość obrazu

Realme 14 5G wyposażony jest w wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala, w rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080). Producent podaje, że jest to ekran „klasy e-sportowej”, co zapewne odnosi się od odświeżania 120 Hz, które jest już w sumie standardem w nawet telefonach powyżej 2 tys. zł. W tych tańszych zdarza się jeszcze 90 Hz, więc tu też plus. Oczywiście cena ma swoje ograniczenia, więc na LTPO nie ma co liczyć, a obraz odświeżany jest w trybach 60 i 120 Hz.

Wyświetlacz ma bardzo ładne kolory (deklarowany gamut 111% DCI-P3), kilka trybów barwnych, dodatkowe opcje ochrony wzroku, a także wsparcie dla HDR i związany z tym „jasny tryb wideo HDR”. Smartfon obsługuje też standard ProXDR, znany z droższych telefonów Realme, Oppo i OnePlus. Dzięki temu rozwiązaniu zdjęcia HDR efektowniej prezentują się na ekranie.

Jasność wyświetlacza sięga w trybie HDR 2000 nitów, choć na co dzień można liczyć na maksymalnie około 1200 nitów w trybie automatycznym. Po ręcznym ustawieniu ekran osiąga około 550 nitów.

W ekran wkomponowany jest sprawnie działający czytnik linii papilarnych, który nie sprawia żadnych problemów z odblokowaniem.

Wydajność i gaming

Sercem Realme 14 5G jest rzadko widywany w podstawowej serii (nie Pro) układ Qualcomma – najczęściej bywały to MediaTeki, z definicji mniej wydajne i efektywne. Natomiast tym razem producent postawił na układ Snapdragon 6 Gen 4, nową jednostkę z początku 2025 roku. Układ wykonany jest w litografii 4 nm, najszybszy rdzeń CPU pracuje z częstotliwością 2,3 GHz, za grafikę odpowiada Adreno 810, a rozgrywkę ulepszać ma Snapdragon Elite Gaming.

Rozwiązań powstałych z myślą o grach jest zresztą więcej, a Snapdragon 6 Gen 4 był wręcz projektowany jako budżetowy układ gamingowy. Firma Realme dodała do tego własne rozszerzenia jak tryb GT Boost z funkcjami AI. Za kulturę pracy odpowiada układ chłodzenia z komorą parową o powierzchni 6050 mm² jak we flagowcach.

Jak to wszystko razem działa? Nie ma się co oszukiwać, że Snapdragon 6 Gen 4 zapewni rakietową wydajność jak w topowych smartfonach gamingowych, ale nikt chyba tego nie oczekuje. Na co dzień Realme 14 5G działa bez zarzutu, system i aplikacje uruchamiają się i działają płynnie, chociaż zdarzają się lekkie spowolnienia, zwłaszcza podczas operacji z wykorzystaniem pamięci wewnętrznej.

W testach syntetycznych smartfon osiąga rezultaty jak inne modele z podobnej półki cenowej, chociaż, co ciekawe, droższy o 200-300 zł model Realme 14 Pro 5G z układem Mediatek Dimensity 7300 Energy nie błyszczy jakoś specjalnie. Np. w AnTuTu Realme 14 5G z 8 GB RAM wyciska ok. 755 tys. punktów, gdy model Pro z 12 GB RAM – 740 tys. punktów.

Wydajność ogólna Antutu 10 Geekbench 6 AI Benchmark Jeden rdzeń Wszystkie rdzenie Google Pixel 8 752457 1667 3985 718 Google Pixel 8a 934740 1627 3349 703 Honor 400 Lite 435936 959 2287 207 Honor Magic7 Lite 554738 939 2790 706 Infinix Zero 30 5G 761697 987 3340 156 Motorola Edge 40 745703 1113 3608 202,4 Motorola Edge 40 Neo 526405 1049 2544 185 Motorola Edge 50 Neo 694308 1061 3002 408 Motorola Edge 50 Pro 821507 1150 3058 555 Motorola ThinkPhone25 691781 1049 3005 566 Nothing Phone (2a) 693102 1142 2614 398 Nothing Phone (3a) 796988 1174 3288 1253 Nothing Phone (3a) Pro 819910 1174 3288 1248 Oppo Reno12 Pro 5G 636220 497 2009 381 Realme 14 5G 754871 1090 3088 1273 Realme 14 Pro+ 5G 804220 1184 3236 1304 Realme 14 Pro 5G 740996 1007 2879 268 Samsung Galaxy A35 616296 1021 2922 114 Samsung Galaxy A55 740618 1167 3452 107 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 795273 1126 2684 427 Pokaż więcej

Podczas grania można rozwinąć dostępne z lewej strony menu gier, aktywując mocniejszy tryb GT, stworzony z myślą o wymagającej rozgrywce. Cudów nie należy oczywiście oczekiwać, ale… Realme 14 5G sprawdza się zaskakująco dobrze. Co prawda po uruchomieniu np. Genshin Impact włącza się najniższy poziom jakości grafiki (na 5 możliwych) i 30 fps, ale przełączenie się nawet na najwyższy i 60 fps pozwala prowadzić w miarę płynną rozgrywkę, jak na drogim flagowcu.

W teorii może być tak, że po dłuższym graniu, w bardziej dynamicznych scenach walki telefon zacznie się krztusić i gubić klatki, ale w praktyce nie udało mi się do tego doprowadzić. Realme 14 5G pozwala też w miarę komfortowo zagrać w takie tytuły jak Diablo Immortal czy PUBG Mobile, nie mówiąc o setkach mniej wymagających tytułów. W tej drugiej grze po zmianie ustawień grafiki na wyższe również rozgrywka przebiegała w miarę płynnie, chociaż po jakimś czasie telefon się nagrzał, ale nie parzył.

Wydajność w grach 3D Mark GFXBench offscreen Maksymalna temperatura obudowy [°C] Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Aztec Ruins Vulkan High Tier 1440p Car Chase 1080p Google Pixel 8 2484 67,30% 2565 4566 41,3 Google Pixel 8a 2455 74,10% 2566 4585 45 Honor 400 Lite n.d. n.d. 394,3 1031 42,5 Honor Magic7 Lite 612 99,50% 712 1356 34,7 Infinix Zero 30 5G 1265 99,00% 1268 2939 44,9 Motorola Edge 40 1267 99,10% 1277 2958 47,5 Motorola Edge 40 Neo 699 99,20% 812,6 1551 49,8 Motorola Edge 50 Neo 863 99,60% 964,7 1964 40,5 Motorola Edge 50 Pro 1456 87,20% 1712 2769 39,3 Motorola ThinkPhone25 858 99,60% 952.5 1964 35 Nothing Phone (2a) 1160 99,60% 1380 2353 42,6 Nothing Phone (3a) 1055 99,70% 1369 2034 37 Nothing Phone (3a) Pro 1057 99,60% 1272 2037 37 OPPO Reno12 Pro 5G 856 99,30% 955,1 1937 40,4 Realme 14 5G 985 97,60% 1139 1897 39 Realme 14 Pro+ 5G 1078 99,40% 1276 2016 38,5 Realme 14 Pro 5G 861 98,80% 941 1933 37 Samsung Galaxy A35 808 99,50% 847,9 1798 34,4 Samsung Galaxy A55 962 98,20% 1189 2146 33 Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G 1179 99,50% 1424 2648 34,5 Pokaż więcej

Dla użytkownika, który lubi grać, ale nie jest maniakiem mobilnego gamingu, Realme 14 5G może się okazać sensownym wyborem, bo cena telefonu i jego możliwości pozostają w rozsądnych proporcjach.

Co ważne, telefon zachowuje niezbyt wysoką temperaturę nawet po dłuższym obciążeniu i nie wykazuje oznak dławienia termicznego. Nawet mocno przyciśnięty nie przegrzewa się i np. w stress teście 3D Mark Wild Life Extreme telefon utrzymuje wydajność na poziomie 97,6%, a temperatura nie przekracza nawet 38 stopni. Podczas grania czasem czuć wyraźne ciepło, ale w akceptowalnych granicach.

Realme 14 5G na co dzień

W codziennych zastosowaniach Realme 14 5G sprawdza się bez zarzutu. Smartfon sprawnie łączy się z 5G w paśmie C, osiągając podczas pobierania ładne wyniki do 800 Mb/s, choć tym razem nie udało mi się wycisnąć spodziewanego 1 Gb/s. W domu czy biurze można skorzystać z Wi-Fi 6, telefon bez problemu korzysta też z VoLTE i Wi-Fi Calling (Orange i Play). Atutem jest możliwość skorzystania z eSIM, co w tym segmencie cenowym nie jest oczywistością.

Realme 14 5G nieźle też się sprawdza jako odtwarzacz muzyki. Co prawda głośniki stereo są raczej przeciętne, ale za to otrzymujemy niezłe wsparcie zestawu kodeków Bluetooth, w tym LDAC, LDHC, a także aptX HD i aptX Adaptive, Jakość dźwięku jest dobra, a dodatkowo brzmienie można dostroić za pomocą zestawu funkcji OReality, czyli ustawień z equalizerem.

Smartfon dostarczany jest z Androidem 15 i nakładką Realme UI 6.0. Zestaw funkcji i wrażenia z użytkownika przypominają flagowe modele Realme, choć tym razem producent na bogato sypnął śmiecioapkami, głównie nikomu niepotrzebnymi gierkami. Trzeba poświęcić trochę czasu na usunięcie tego. Plusem są za to funkcje AI, w tym Circle to Search, co też częściowo przypomina wrażenia z flagowca.

Aparat

W sekcji foto Realme 14 5G niczym specjalnym nie zaskakuje. Otrzymujemy główny aparat 50 Mpix (przysłona f/1,8) wyposażony w OIS. Towarzyszy mu niewymieniany nawet w specyfikacji czujnik głębi, który może się przydać w trybie portretowym. Z przodu znalazł się aparat 16 Mpix (f/2,4).

Choć pojedynczy aparat z tyłu nie brzmi jak marzenie, Realme 14 5G sprawdzi się w wielu codziennych sytuacjach. Najlepiej wychodzą zdjęcia w ogólnym planie, można też się pokusić o matrycowy zoom 2x, gorzej za to wychodzą fotki bliskich, drobnych obiektów, jak kwiaty czy owady – wtedy trudno złapać ostrość. Obrazy HDR są trochę przesycone, ale w granicach akceptacji, rozczarowują trochę fotki w nocy – ostrość wyraźnie spada.

Po przełączeniu się na tryb kamery zyskujemy możliwość nagrywania w rozdzielczości 4K przy 30 kl./s – z OIS, a po włączeniu dodatkowej stabilizacji EIS (Ultrastabilizacji) kamera przełącza się na 1080p w 60 kl./s. Jej użycie w większości sytuacji nie będzie jednak konieczne, bo stabilizacja OIS radzi sobie całkiem nieźle i można nagrać w ruchu filmy bez większych wstrząsów, o stosunkowo dobrej jakości.

Akumulator i czas pracy

Realme 14 5G to kolejny na rynku smartfon z solidnym akumulatorem 6000 mAh, który może stanowić dodatkową zachętę do zakupu. Czas pracy jest dobry, dwa dni pracy są możliwe do osiągnięcia, choć oczywiście mocniejsze obciążenie skraca ten czas i to bardziej, niż można oczekiwać.

W naszym standardowym teście odtwarzania wideo 4K przy jasności 300 nitów smartfon przepracował niemal równo 15 godzin, czyli… mniej więcej tyle, co telefony z akumulatorem 5000 mAh. Tu więc wynik jest rozczarowujący i choć oczywiście to wciąż niezły czas, to jednak liczyłem, że będzie to bliżej 20 godzin. Z kolei w grach akumulator rozładowywał się w tempie około 10% na godzinę, co powinno zapewnić około 10 godzin ciągłej zabawy.

Wytrzymałość akumulatora Akumulator (mAh) Wyświetlacz Czas pracy (minuty) Przekątna (cale) Rozdzielczość (piksele) Odświeżanie (Hz) Google Pixel 8 4575 6,2" 1080 x 2400 120 894 Google Pixel 8a 4492 6,1" 1080 x 2400 120 747 Honor Magic7 Lite 6600 6,78" 1224 x 2700 120 950 Infinix Note 40 Pro+ 5G 4600 6,78" 1080 X 2436 120 374 Motorola Edge 50 Neo 4310 6,36" 1200 x 2670 120 709 Motorola Edge 50 Pro 4500 6,7" 1220 x 2712 144 796 Motorola ThinkPhone25 4310 6,36" 1220 x 2670 120 827 Nothing Phone (2a) 5000 6,7" 1080 x 2412 120 706 Nothing Phone (3a) 5000 6,77" 1080 x 2392 120 851 Nothing Phone (3a) Pro 5000 6,77" 1080 x 2392 120 808 Oppo Reno12 Pro 5G 5000 6,7" 1080 x 2412 120 831 Realme 14 5G 6000 6,67" 1080 x 2400 120 889 Realme 14 Pro+ 5G 6000 6,83 1272 x 2800 120 886 Realme 14 Pro 5G 6000 6,77 1080 x 2392 120 918 Samsung Galaxy A35 5000 6,6" 1080 x 2340 120 811 Samsung Galaxy A55 5000 6,6" 1080 x 2340 120 914 Xiaomi Poco X6 Pro 5G 5000 6,67" 1220 x 2712 120 876 Pokaż więcej

Po rozładowaniu możemy telefon naładować z mocą 45 W, ale nowym zwyczajem w zestawie w polskiej dystrybucji nie znajdziemy ładowarki. Sam posługiwałem się kompatybilną ładowarką OnePlus o większej mocy. Do 25% naładowała telefon w 18 minut, a po pół godziny na wskaźniku było 45%. Gdy minęła godzina ładowania, Realme 14 5G osiągnął 93%, a na 100% trzeba było zaczekać 75 minut. Przyzwoite czasy, ale bez rewelacji. Realme nawet w niektórych tańszych modelach daje ładowanie 67 W, szkoda, że tu takiego zabrakło.

Podsumowanie

Realme 14 5G to bardzo ciekawy smartfon, pełen sprzeczności. Na pierwszy rzut oka wygląda jak gamingowy flagowiec, przynajmniej w wersji srebrnej, choć po wzięciu do ręki widać, że to jednak niższa półka, a plastikowe wykończenie nie robi już dobrego wrażenia. Później jednak jest znacznie lepiej – plusami są ładny ekran, sprawnie działające funkcje komunikacyjne, niezły jest też dźwięk na słuchawkach Bluetooth (z dobrym wsparciem kodeków).

Pozytywnie zaskakuje wydajność w grach – mimo tego, że Realme 14 5G ma w sumie budżetowy układ SoC, a wyniki w benchmarkach są bardzo przeciętne, można z niego sporo wycisnąć, zwiększając jakość grafiki ponad minimalne, sugerowane przez gry poziomy. Wysoka kultura pracy i sprawny układ chłodzenia pozwolą bawić się przez dłuższy czas bez obaw o spadek mocy i przegrzanie.

Dla odmiany spory akumulator 6000 mAh obiecuje długi czas pracy, jednak z tym bywa różnie. W przekrojowym, mieszanym cyklu nie można narzekać na zużycie energii, ale już w multimediach i grach telefon wypada przeciętnie.

W segmencie około 1500 zł Realme 14 5G stanowi ciekawą propozycję, może zwłaszcza zainteresować bardziej oszczędnych graczy, który nie chcą kupować droższych telefonów. Ten model udowadnia, że do mobilnego grania nie trzeba super flagowca za kilka tysięcy złotych. Inne funkcje też pozwolą na wszechstronne zastosowania, a smartfon w większości codziennych sytuacji sprawdzi się bez zarzutu.

W nowej ofercie do 29 maja 2025 najnowszy model Realme 14 5G 12 + 256 można kupić w promocyjnej cenie za 1299 zł - w sieci sklepów Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik, Neonet, Max Elektro, a także na Allegro i realmeshop.pl.