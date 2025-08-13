Wydzwaniają do nas i chcą wejść na konto. Policja ostrzega

Ostatnio na policję zgłosiły się dwie osoby poszkodowane z Gdańska. Obie były ofiarami oszustwa na policjanta. Złodzieje zadzwonili do 79-latki z Wrzeszcza i namówili do przekazania pieniędzy na tak zwany bezpieczny depozyt. W ten sposób konto kobiety uszczupliło się o 30 tysięcy złotych. W niemal identyczny sposób, kilka dni wcześniej, stracił pieniądze 79-latek z Żabianki.

Policja ostrzega: policjanci nigdy nie pracują w taki sposób

Funkcjonariusze policji nigdy nie zażądają pieniędzy w taki sposób, że zadzwonią do obywatela i przekażą mu jakieś instrukcje związane z transakcją finansową. To absolutnie tak nie działa.

Gdy ktoś prosi o pieniądze w rozmowie telefonicznej, najprawdopodobniej jest oszustem chcącym wyłudzić nasze pieniądze. - ostrzega podinspektor Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Oszuści są coraz bardziej namolni i bezczelni

Co zatem zrobić, jeśli nabierzemy podejrzeń, że dzwoniąca do nas osoba jest oszustem? Nie ma lepszego rozwiązania niż rozłączenie się i zakończenie tego typu rozmowy. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń można zgłosić sprawę na 112 lub skonsultować sprawę z najbliższymi.