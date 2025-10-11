Oglądasz filmy dla dorosłych? Tego pod żadnym pozorem nie rób

Na pewno słyszeliście o fałszywych e-mailach, w których oszuści twierdzą, że mają pikantne nagrania danego użytkownika. Jeśli nie chcemy, aby trafiły do sieci, to domagają się zapłaty okupu. Do tej pory było to zwykłe oszustwo. Nie było żadnego nagrania. Jednak za sprawą Stealerium może to być realny scenariusz.

Malware dla miłośników porno

Malware o nazwie Stealerium został wykryty i przeanalizowany przez firmę Proofpoint. Szkodliwe oprogramowanie jest rozsyłane do użytkowników za sprawą fałszywych wiadomości e-mail. W nich cyberprzestępcy podszywają się pod znane instytucje oraz usługi, np. banki i serwisy streamingowe.

Ich treść jest raczej standardowa. Oszuści twierdzą w nich, że nie ostatnia płatność była nieudana albo z jakiegoś dziwnego powodu nasze konto zostało zablokowane. Cel jest prosty — zainfekować nasz komputer.

Gdy Stealerium dostanie się na komputer, to zaczyna przeglądać jego zawartość w poszukiwaniu wrażliwych informacji, w tym haseł, informacji płatniczych, czy portfeli kryptowalut. Jednak ciekawsza jest jego inna funkcja. Malware potrafi wykrywać kluczowe słowa, wpisywane w przeglądarce internetowej, w tym porno lub sex.

Gdy to zrobi, to natychmiast uruchamia kamerę internetową, aby robić zdjęcia i nagrywać filmy użytkownikowi. Wiadomo, o co chodzi. Cyberprzestępcy chcą mieć na użytkowników wstydliwe materiały, gdy ci "spuszczają sobie z pary". Dalsze kroki są już oczywiste — szantaż i żądanie okupu, tym razem jak najbardziej prawdziwe.

Jak się przed tym chronić?

Jak można się chronić przed tego typu atakami? Najsłabszym i zarazem najważniejszym punktem na długiej liście ewentualnych luk i podatności jest człowiek. Żadne, nawet najlepsze zabezpieczenia, nie pomogą, gdy zawiedziemy my sami. Dlatego tak kluczowe jest zachowanie ostrożności. Jeśli nie zainstalujemy malware'u na swoim komputerze, to oszuści nie będą mieli czym nam grozić.