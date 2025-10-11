Sprzęt

Olej Roombę i Xiaomi. Ten z Lidla potrafi więcej za ułamek ceny

Tego największe marki nie mówią w reklamach. Roboty sprzątające zwykle nie mają wygodnego panelu sterowania na urządzeniu, tylko wszystko trzeba robić przez Wi-Fi w mniej lub bardziej kłopotliwej w obsłudze aplikacji. Lidl zaoferował jednak inne podejście, doskonałe dla osób, będących na bakier z technologiami.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 12:01
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Olej Roombę i Xiaomi. Ten z Lidla potrafi więcej za ułamek ceny

Postawiłem u teściowej robota za 5000 zł i ten się kurzy... a mogłem pójść do Lidla

Producenci automatycznych odkurzaczy walczą o uwagę klientów wodotryskami. Wielkie moce ssania, przeskakiwanie nad progami, mycie, gotowanie mopów, cuda niestworzone. Zapominają przy tym jednak o najważniejszym — o człowieku.

Dalsza część tekstu pod wideo
Olej Roombę i Xiaomi. Ten z Lidla potrafi więcej za ułamek ceny
Koniec odsuwania mebli, odkurzacz sam wjedzie

Idea jest piękna, mniej schylania się, mniej żmudnych czynności dnia codziennego. Co jednak z tego, jak ci najbardziej potrzebujący takiej pomocy nie będą w stanie w ogóle włączyć tej skomplikowanej maszyny bez biegłej obsługi smartfonu i domowej sieci Wi-Fi?

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Pasta do zębów SENSODYNE Odbudowa i Ochrona Whitening 75 ml
Pasta do zębów SENSODYNE Odbudowa i Ochrona Whitening 75 ml
-2.5 zł
21.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 19.49 zł
Myjka ciśnieniowa KARCHER K7 Smart Control Flex Home 1.317-341.0
Myjka ciśnieniowa KARCHER K7 Smart Control Flex Home 1.317-341.0
0 zł
1799 zł - najniższa cena
Kup teraz 1799 zł
Oprawa zewnętrzna LEDVANCE Smart Outd Pipe Wifi
Oprawa zewnętrzna LEDVANCE Smart Outd Pipe Wifi
0 zł
289.97 zł - najniższa cena
Kup teraz 289.97 zł
Advertisement

Robot Silvercrest z Lidla ma pilota — dodatkowo, nie zamiast

I tutaj jak się okazuje można coś zrobić lepiej niż największe marki odkurzaczy. Pod marką Silvercrest dostępną w sieci sklepów Lidl pojawił się robot sprzątający, który oferuje zarówno obsługę za pomocą aplikacji, jak i z użyciem dołączonego pilota.

Olej Roombę i Xiaomi. Ten z Lidla potrafi więcej za ułamek ceny
Steruj jak Ci wygodniej - pilotem lub aplikacją Lidl Home

Pominięcie smartfonu może być zbawienne dla wielu osób i sprawić, że robot w ogóle będzie w codziennym użyciu. Co więcej, urządzenie od 13 do 19 października dostępne będzie w specjalnej promocji obniżającej cenę z 749 do 549 zł. Tutaj jednak uwaga, należy aktywować specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus, a sam odkurzacz zamówić z bezpłatną dostawą na Lidl.pl.

Olej Roombę i Xiaomi. Ten z Lidla potrafi więcej za ułamek ceny
Robot sprzątający SILVERCREST, sterowany za pomocą aplikacji lub pilota Promocja z kodem Lidl Plus, 13-19 października
549,00 zł
27%
749.00

Sam odkurzacz nie jest głośny (do 72 dB), ma dwie zmiotki boczne, 5 czujników antykolizyjnych i 3 czujniki chroniące przed spadnięciem (np. ze schodów). Zintegrowany akumulator pozwala na nawet 150 minut pracy w trybie Eco (400 Pa) lub do 60 minut w trybie Max (2000 Pa). Dostępnych jest 5 trybów czyszczenia:

  • Classic – czyszczenie w trybie przypadkowym
  • Ręczny – sterowanie urządzeniem za pomocą klawiszy strzałek w aplikacji lub za pomocą pilota
  • Auto – sprzątanie pasmami
  • Kąty – sprzątanie wzdłuż krawędzi pomieszczenia
  • Spot – sprzątanie w formie spiralnej
Olej Roombę i Xiaomi. Ten z Lidla potrafi więcej za ułamek ceny

W zestawie nie zabrakło zapasowych szczotek i filtrów HEPA, a pojemnik na kurz ma standardową pojemność 450 ml, pozwalającą na gruntowne porządki bez konieczności opróżniania. Do zarządzania robotem służy dołączony pilot lub aplikacja Lidl Home. Po zakończonej pracy robot automatycznie wraca do stacji ładującej.

Olej Roombę i Xiaomi. Ten z Lidla potrafi więcej za ułamek ceny
W zestawie znajdziemy komplet akcesoriów, w tym - zmieniający wszystko - pilot
Robot sprzątający SILVERCREST, sterowany za pomocą aplikacji lub pilota Promocja z kodem Lidl Plus, 13-19 października
549,00 zł
27%
749.00
Image
telepolis
Lidl Plus robot sprzątający Lidl.pl odkurzacz z lidla promocja w lidlu okazja w lidlu odkurzacz z pilotem
Zródła zdjęć: Lidl, Telepolis