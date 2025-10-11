Olej Roombę i Xiaomi. Ten z Lidla potrafi więcej za ułamek ceny

Postawiłem u teściowej robota za 5000 zł i ten się kurzy... a mogłem pójść do Lidla

Producenci automatycznych odkurzaczy walczą o uwagę klientów wodotryskami. Wielkie moce ssania, przeskakiwanie nad progami, mycie, gotowanie mopów, cuda niestworzone. Zapominają przy tym jednak o najważniejszym — o człowieku.

Koniec odsuwania mebli, odkurzacz sam wjedzie

Idea jest piękna, mniej schylania się, mniej żmudnych czynności dnia codziennego. Co jednak z tego, jak ci najbardziej potrzebujący takiej pomocy nie będą w stanie w ogóle włączyć tej skomplikowanej maszyny bez biegłej obsługi smartfonu i domowej sieci Wi-Fi?

Robot Silvercrest z Lidla ma pilota — dodatkowo, nie zamiast

I tutaj jak się okazuje można coś zrobić lepiej niż największe marki odkurzaczy. Pod marką Silvercrest dostępną w sieci sklepów Lidl pojawił się robot sprzątający, który oferuje zarówno obsługę za pomocą aplikacji, jak i z użyciem dołączonego pilota.

Steruj jak Ci wygodniej - pilotem lub aplikacją Lidl Home

Pominięcie smartfonu może być zbawienne dla wielu osób i sprawić, że robot w ogóle będzie w codziennym użyciu. Co więcej, urządzenie od 13 do 19 października dostępne będzie w specjalnej promocji obniżającej cenę z 749 do 549 zł. Tutaj jednak uwaga, należy aktywować specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus, a sam odkurzacz zamówić z bezpłatną dostawą na Lidl.pl.

Sam odkurzacz nie jest głośny (do 72 dB), ma dwie zmiotki boczne, 5 czujników antykolizyjnych i 3 czujniki chroniące przed spadnięciem (np. ze schodów). Zintegrowany akumulator pozwala na nawet 150 minut pracy w trybie Eco (400 Pa) lub do 60 minut w trybie Max (2000 Pa). Dostępnych jest 5 trybów czyszczenia:

Classic – czyszczenie w trybie przypadkowym

Ręczny – sterowanie urządzeniem za pomocą klawiszy strzałek w aplikacji lub za pomocą pilota

Auto – sprzątanie pasmami

Kąty – sprzątanie wzdłuż krawędzi pomieszczenia

Spot – sprzątanie w formie spiralnej

W zestawie nie zabrakło zapasowych szczotek i filtrów HEPA, a pojemnik na kurz ma standardową pojemność 450 ml, pozwalającą na gruntowne porządki bez konieczności opróżniania. Do zarządzania robotem służy dołączony pilot lub aplikacja Lidl Home. Po zakończonej pracy robot automatycznie wraca do stacji ładującej.