Alior Bank rozdaje bransoletki płatnicze. Oto zasady promocji

Alior Bank przygotował specjalną ofertę skierowaną do rodziców i opiekunów nowych klientów w wieku 13–17 lat. Po spełnieniu warunków promocji „Otwórz konto i odbierz bransoletkę płatniczą”, nastolatek otrzyma kod, dzięki któremu będzie mógł zamówić bransoletkę płatniczą – narzędzie do codziennych płatności. Akcja potrwa do końca października 2025 r.

Bransoletka płatnicza to wygodna alternatywa dla tradycyjnych kart – umożliwia szybkie, bezpieczne płatności zbliżeniowe bez potrzeby ładowania czy dostępu do internetu. Jest wodoodporna i trwała, przez co doskonale sprawdzi się zarówno w szkole, na zakupach, jak i podczas treningów czy spotkań z przyjaciółmi.

Aby odebrać bransoletkę płatniczą, od 12 sierpnia do 31 października 2025 rodzic powinien założyć dziecku w wieku 13–17 lat produkty bankowe: konto z kartą oraz konto oszczędnościowe w dowolnym kanale sprzedaży w tym samym dniu. Następnie w ciągu 14 dni musi zasilić konto oszczędnościowe jednorazową wpłatą w wysokości co najmniej 500 zł.

Po spełnieniu wszystkich warunków kod umożliwiający zamówienie bransoletki zostanie wysłany w formie wiadomości SMS na numer telefonu lub adres e-mail dziecka – najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniono wszystkie warunki.

Aby aktywować narzędzie płatnicze, wystarczy dodać do niej kartę debetową – wydawaną w ramach umowy o konto z kartą. Co istotne, z promocji mogą skorzystać klienci, których dziecko nie posiadało rachunku osobistego w Alior Banku w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed złożeniem wniosku.