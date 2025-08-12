Płatności bezgotówkowe

Alior Bank rozdaje bransoletki płatnicze. Oto zasady promocji

Alior Bank wystartował z nową ofertą dla młodych klientów w wieku 13–17 lat. Po założeniu konta w banku mogą oni otrzymać bransoletkę płatniczą, która ułatwi realizowanie codziennych płatności. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 14:34
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Alior Bank rozdaje bransoletki płatnicze. Oto zasady promocji

Alior Bank przygotował specjalną ofertę skierowaną do rodziców i opiekunów nowych klientów w wieku 13–17 lat. Po spełnieniu warunków promocji „Otwórz konto i odbierz bransoletkę płatniczą”, nastolatek otrzyma kod, dzięki któremu będzie mógł zamówić bransoletkę płatniczą – narzędzie do codziennych płatności. Akcja potrwa do końca października 2025 r.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bransoletka płatnicza to wygodna alternatywa dla tradycyjnych kart – umożliwia szybkie, bezpieczne płatności zbliżeniowe bez potrzeby ładowania czy dostępu do internetu. Jest wodoodporna i trwała, przez co doskonale sprawdzi się zarówno w szkole, na zakupach, jak i podczas treningów czy spotkań z przyjaciółmi.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Razr 50 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 165Hz Brązowy PB1T0117PL
Smartfon MOTOROLA Razr 50 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 165Hz Brązowy PB1T0117PL
0 zł
3999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999.99 zł
Smartfon HONOR Magic 7 Lite 5G 8/256GB 6.78" 120Hz Fioletowy
Smartfon HONOR Magic 7 Lite 5G 8/256GB 6.78" 120Hz Fioletowy
0 zł
1399 zł - najniższa cena
Kup teraz 1399 zł
Smartfon APPLE iPhone 13 5G 512GB 6.1" Czerwony MLQF3PM/A
Smartfon APPLE iPhone 13 5G 512GB 6.1" Czerwony MLQF3PM/A
0 zł
4099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4099.99 zł
Advertisement
Alior Bank rozdaje bransoletki płatnicze. Oto zasady promocji

Aby odebrać bransoletkę płatniczą, od 12 sierpnia do 31 października 2025 rodzic powinien założyć dziecku w wieku 13–17 lat produkty bankowe: konto z kartą oraz konto oszczędnościowe w dowolnym kanale sprzedaży w tym samym dniu. Następnie w ciągu 14 dni musi zasilić konto oszczędnościowe jednorazową wpłatą w wysokości co najmniej 500 zł

Po spełnieniu wszystkich warunków kod umożliwiający zamówienie bransoletki zostanie wysłany w formie wiadomości SMS na numer telefonu lub adres e-mail dziecka – najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełniono wszystkie warunki.

Aby aktywować narzędzie płatnicze, wystarczy dodać do niej kartę debetową – wydawaną w ramach umowy o konto z kartą. Co istotne, z promocji mogą skorzystać klienci, których dziecko nie posiadało rachunku osobistego w Alior Banku w ciągu ostatnich 24 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Oferta łączy się z promocją „Kieszonkowe do Żabki”, w ramach której nastolatkowie mogą zdobyć bony o łącznej wartości nawet 300 zł na zakupy w Żabce. Premia wypłacana jest co miesiąc, przez pół roku i podzielona jest na comiesięczne nagrody o łącznej wysokości 50 zł, każda w formie dwóch kodów po 25 zł.

Image
telepolis
alior bank płatności zbliżeniowe Bransoletka płatnicza
Zródła zdjęć: Longfin Media / Shutterstock, Alior Bank
Źródła tekstu: Alior Bank