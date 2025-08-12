Fintech

Fiskus sprytnie to wymyślił. Tego podatku Polacy nie unikną

Fiskus znalazł kolejne źródło przychodu z podatków. Tym razem uderza w konkretną branżę.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:09
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Fiskus sprytnie to wymyślił. Tego podatku Polacy nie unikną

Osoby pracujące jako kelnerzy muszą pamiętać, że napiwki są przychodem. W związku z tym muszą rozliczyć od nich podatek. Ten zależy od tego, jak napiwki rozdziela pracodawca — informuje Rzeczpospolita.

Dalsza część tekstu pod wideo

Od tego musisz zapłacić podatek

Wysokość podatku, który trzeba zapłacić od napiwków, zależy od tego, w jaki sposób są one rozdzielane przez pracodawcę. Do wyboru są tak naprawdę dwa sposoby. W pierwszym pracodawca zbiera wszystkie napiwki, a następnie rozdziela je po równo między pracownikami. W drugim każdy pracownik zbiera napiwki na własne konto. Chociaż różnica wydaje się niewielka, to ma ogromne znaczenie w podatku, który trzeba zapłacić.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Czarny PB7Y0030PL
Smartfon MOTOROLA Moto G56 5G 8/256GB 6.72" 120Hz Czarny PB7Y0030PL
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Smartfon APPLE iPhone 16e 5G 512GB 6.1" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 16e 5G 512GB 6.1" Czarny
-200 zł
4399 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199 zł
Smartfon REALME 14T 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
Smartfon REALME 14T 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Czarny
0 zł
1099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099.99 zł
Advertisement

Jeśli pracodawca rozdziela napiwki, to musi je doliczyć do podstawowego wynagrodzenia, policzyć dochód i pobrać oraz odprowadzić podatek PIT. W tym wypadku napiwki są przychodem ze stosunku pracy, więc należy od nich potrącić składki ZUS.

Jeśli kelner sam zbiera napiwki dla siebie, to w takim wypadku pracodawca nie ma żadnych obowiązków. To pracownik sam musi w zeznaniu rocznym wykazać przychód z innych źródeł, aby odprowadzić podatek. Jest on rozliczany według skali, więc wynosi 12 albo 32 proc. Co ważne, w tym wypadku od napiwków nie są potrącane składki ZUS. Tym samym jest to system korzystniejszy dla pracownika.

Problem z perspektywy kelnerów jest taki, że coraz więcej osób płacić napiwki albo kartą, albo za pomocą specjalnych aplikacji lub kodów QR. W takim wypadku trudno uniknąć od nich podatków, bo fiskus i tak dowie się o dodatkowym przychodzie.

Image
telepolis
Podatki urząd skarbowy rozliczenie z fiskusem skarbówka fiskus kontrole fiskusa podatki w Polsce napiwki podatek od napiwków
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Rzeczpospolita