Kameralny szwedzki thriller podbija Netflixa. Jest jak mocne uderzenie

"Uczciwe życie" to szwedzki thriller, który z pewnością warto obejrzeć. Ci, którzy widzieli, polecają z czystym sercem. Na pierwszy rzut oka niepozorny, ale jednak rzuca widza na kolana.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:07
"Uczciwe życie" - thriller, który ma moc i klimat

I choć film miał premierę 31 lipca, to nadal utrzymuje się w czołówce najchętniej oglądanych filmów na platformie. Na ten moment możemy go szybko znaleźć w zakładce "Ostatnio dodane". To film, który na pierwszy rzut oka może wydawać się bardzo niepozorny, wręcz kameralny. I to jest jeden z jego atutów. Wszyscy, którzy uwielbiają napięte thrillery w uniwersyteckim klimacie, a w dodatku są miłośnikami skandynawskich produkcji, będą zachwyceni.

Dalsza część tekstu pod wideo

Polecam. Bardzo ciekawe kino, super muzyka. Naprawdę jeden z lepszych filmów, które ostatnio widziałam.

- przekonuje Sylwia na filmweb.pl.

O czym opowiada film "Uczciwe życie"?

Film skupia się na losach studenta prawa Simona, który dołącza do grupy anarchistów. Nie brak tam porywów serca oraz burzliwego związku z anarchistką Max. Nie trzeba też jakoś zbyt długo czekać na to, aż zostanie on uwikłany w sieć przestępstw, w których jest jedynie pionkiem. 

Thriller powstał w oparciu o książkę. Reżyser Mikael Marcimain sięgnął tym razem po powieść Joakima Zandera. Świetnie pokazuje jak cienka może być linia między idealizmem, a destrukcją. Ale właściwie mamy tu wszystko co trzeba, aby przykuć nas do telewizora. Trochę tu polityki, buntu oraz zwariowanej miłości. Wszystko w odpowiednich proporcjach. 

I jednego możemy być pewni - nie jest to kolejny pusty film, ale pozycja, która zostaje w głowie widza jeszcze na długo po seansie. 

