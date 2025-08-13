Każdy właściciel laptopa powinien to mieć, a w x-kom jest za pół ceny

Chodzi tu o coś niezbędnego dla każdego właściciela przenośnego komputera, który z nim podróżuje, czyli o torbie na laptopa. A dokładniej o Lenovo T210 Casual Toploader, którą możecie kupić dziś za jedyne 34,50 zł. Musicie się jednak pośpieszyć, ponieważ promocja ta potrawa do 22:00, lub wyczerpania zapasów. A w momencie pisania tego tekstu już zniknęła połowa nakładu.

Lenovo T210 Casual Toploader

Jest to torba dedykowana laptopom do 15,6-cali. Tym samym te największe, 17-calowe maszyny się w niej nie zmieszczą. Mimo to rozmiar ten jest optymalny dla większości maszyn na rynku. Lenovo T210 Casual Toploader oferuje pojedynczą przegrodę, oraz masę kieszeni na dokumenty i akcesoria dla naszego sprzętu.

Dużym jej plusem jest fakt, że poliester, z którego została wykonana oferuje pewien stopień odporności na zachlapania. Tym nie musimy się bać, że deszcz zniszczy nasze urządzenie, chociaż odradzam spacerowanie z nią w największych ulewach. A wszystko to za jedyne 34,50 zł.