Sprzęt

Każdy właściciel laptopa powinien to mieć, a w x-kom jest za pół ceny

Mowa tu o produkcie, którego cena jeszcze poza promocją była niezwykle atrakcyjna, a teraz wypada wręcz fenomenalnie. Zwłaszcza jak za produkt markowy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:56
Każdy właściciel laptopa powinien to mieć, a w x-kom jest za pół ceny

Chodzi tu o coś niezbędnego dla każdego właściciela przenośnego komputera, który z nim podróżuje, czyli o torbie na laptopa. A dokładniej o Lenovo T210 Casual Toploader, którą możecie kupić dziś za jedyne 34,50 zł. Musicie się jednak pośpieszyć, ponieważ promocja ta potrawa do 22:00, lub wyczerpania zapasów. A w momencie pisania tego tekstu już zniknęła połowa nakładu.

Lenovo T210 Casual Toploader

Lenovo T210 Casual Toploader

Każdy właściciel laptopa powinien to mieć, a w x-kom jest za pół ceny

Jest to torba dedykowana laptopom do 15,6-cali. Tym samym te największe, 17-calowe maszyny się w niej nie zmieszczą. Mimo to rozmiar ten jest optymalny dla większości maszyn na rynku. Lenovo T210 Casual Toploader oferuje pojedynczą przegrodę, oraz masę kieszeni na dokumenty i akcesoria dla naszego sprzętu. 

Dużym jej plusem jest fakt, że poliester, z którego została wykonana oferuje pewien stopień odporności na zachlapania. Tym nie musimy się bać, że deszcz zniszczy nasze urządzenie, chociaż odradzam spacerowanie z nią w największych ulewach. A wszystko to za jedyne 34,50 zł.

Lenovo T210 Casual Toploader Laptopy innej marki też możesz tam włożyć, nikt tego nie sprawdza

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

telepolis
lenovo laptopy Lenovo T210 Casual Toploader
Zródła zdjęć: Lenovo, Lech Okoń / Telepolis