Każdy właściciel laptopa powinien to mieć, a w x-kom jest za pół ceny
Mowa tu o produkcie, którego cena jeszcze poza promocją była niezwykle atrakcyjna, a teraz wypada wręcz fenomenalnie. Zwłaszcza jak za produkt markowy.
Chodzi tu o coś niezbędnego dla każdego właściciela przenośnego komputera, który z nim podróżuje, czyli o torbie na laptopa. A dokładniej o Lenovo T210 Casual Toploader, którą możecie kupić dziś za jedyne 34,50 zł. Musicie się jednak pośpieszyć, ponieważ promocja ta potrawa do 22:00, lub wyczerpania zapasów. A w momencie pisania tego tekstu już zniknęła połowa nakładu.
Lenovo T210 Casual Toploader
Jest to torba dedykowana laptopom do 15,6-cali. Tym samym te największe, 17-calowe maszyny się w niej nie zmieszczą. Mimo to rozmiar ten jest optymalny dla większości maszyn na rynku. Lenovo T210 Casual Toploader oferuje pojedynczą przegrodę, oraz masę kieszeni na dokumenty i akcesoria dla naszego sprzętu.
Dużym jej plusem jest fakt, że poliester, z którego została wykonana oferuje pewien stopień odporności na zachlapania. Tym nie musimy się bać, że deszcz zniszczy nasze urządzenie, chociaż odradzam spacerowanie z nią w największych ulewach. A wszystko to za jedyne 34,50 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.