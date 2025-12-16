Włamanie na PornHuba. Twoje dane w rękach oszustów

W ręce hakerów z grupy ShinyHunters trafiły dane dotyczące użytkowników PornHub, w tym przede wszystkim usługi Premium. Jednak źródłem wycieku nie był sam serwis z treściami dla dorosłych. Zawinił zewnętrzny dostawca usług, a konkretnie firma Mixpanel.

Wyciekły dane użytkowników PornHub

PornHub oficjalnie poinformował użytkowników o wycieku, chociaż z dużym opóźnieniem. Komunikat na ten temat pojawił się w miniony piątek (12 grudnia), chociaż do samego zdarzenia doszło już 8 listopada 2025 roku. Mowa zatem aż o ponad miesięcznym opóźnieniu.

W ręce hakerów wpadły między innymi informacje na temat oglądanych filmów oraz wyszukiwań. PornHub zapewnia, że pozostałe dane, w tym hasła czy informacje na temat płatności są w pełni bezpieczne. Warto też podkreślić, że serwis od 2021 roku nie współpracuje z Mixpanel, więc wyciek nie dotyczy późniejszego okresu. Dane pochodzą sprzed 4 lat i wcześniejszego okresu.

ShinyHunters twierdzą, że posiadają pliki o łącznym rozmiarze aż 94 GB. Mają one zawierać ponad 200 mln rekordów zawierających informacje na temat adresów e-mail, oglądanych filmów, wyszukiwanych materiałów oraz pobrań użytkowników PornHub Premium, w tym także z konkretnymi datami.