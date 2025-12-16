Tech

Unia bierze się za sklepy internetowe. Będzie nowy przycisk

Unia Europejska wprowadza nową dyrektywę. Ta nałoży na internetowe sklepy nowy obowiązek. W każdym z nich pojawi się dodatkowy przycisk.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:21
Mowa o Dyrektywie (UE) 2023/2673. Polska musi wprowadzić odpowiednie przepisy do 19 grudnia 2025 roku. Nie oznacza to, że od tego dnia nowe prawo zacznie obowiązywać. Sklepu będą miały aż 7 miesięcy na implementację nowych reguł, ponieważ wejdą one w życie 19 czerwca 2026 roku.

Nowy przycisk w sklepach

Wspomniana dyrektywa nakłada na sklepy nowy obowiązek. W każdym z nich musi pojawić się nowy przycisk, który ma prowadzić do formularza odstąpienia od umowy. Element musi być łatwo widoczny i dostępny, aby ułatwić konsumentom zwrot towaru.

Chodzi o to, aby sklepy internetowe nie utrudniały klientom zwrotu towaru za pomocą skomplikowanych procedur lub ukrywania służących do tego formularzy. Proces ma być równie łatwy, jak samo dokonanie zakupu.

Co ważne, dyrektywa dotyczy każdej umowy zawieranej na odległość. Chodzi zarówno o produkty fizyczne, cyfrowe, jak i subskrypcje. W Polsce nadzór nad przepisami będzie sprawował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Za nieprzestrzeganie przepisów sklepom grozić będą kary, uzależnione od obrotów danej firmy.

e-commerce unia europejska przepisy e-commerce e-commerce w Polsce unijna dyrektywa Unia Europejska nowy obowiązek przycisk zwrotu
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: WP Finanse