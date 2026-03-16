7000 mAh w świetnej cenie. Obiecywana nowość Motoroli w końcu w sklepach

Motorola moto g57 Power miała swoją premierę już parę ładnych miesięcy temu – telefon był jedną z nowości pokazanych w listopadzie zeszłego roku. Producent obiecywał wówczas, że urządzenie trafi do polskich sklepów i tak się też stało, choć musieliśmy się na to trochę naczekać. Model Motorola moto g57 Power jest już dostępny w sieciach RTV Euro AGD oraz Media Expert.

Potężny akumulator

Niewątpliwie najmocniejszą cechą modelu moto g57 Power jest potężny akumulator 7000 mAh. Ogniwo wykonane w technologii krzemowo-węglowej i można je ładować z mocą 30 W TurboPower.

Smartfon wyposażono w ekran IPS o przekątnej 6,72 cala, w rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem do 120 Hz i jasnością sięgającą 1050 nitów. Zabezpieczenie wyświetlacza zapewnia szkło Gorilla Glass 7i. Sercem moto g57 Power jest średniopółkowy układ Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4, wspierany przez 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci wewnętrznej. W sekcji foto znalazł się aparat główny 50 Mpix z sensorem Sony LYTIA 600, wspierany przez aparat ultraszerokokątny 8 Mpix.

W specyfikacji znajdziemy także łączność 5G, dźwięk Dolby Atmos i Hi-Res Audio Urządzenie działa pod kontrolą Androida 16 z interfejsem Hello UI. Wszystko zamknięte jest w obudowie o stopniu ochrony IP64 u MIL-STD-810H.

Motorola Moto G57 Power 0 opinii Motorola Moto G57 Power 0 opinii Ekran 6.72" IPS LCD Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 7000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej